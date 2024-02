Śnieżny Księżyc rozświetli niebo

Śnieżny Księżyc. Skąd taka nazwa?

Niektóre północnoamerykańskie plemiona nazywały pełnię w lutym również Księżycem Głodu z powodu braku dostępu do żywności i trudnych warunków do polowania. Wierzyli, że nadejście tej fazy wybudza przyrodę i dzięki temu wkrótce zyskają świeże pożywienie.

Wilk, truskawka, myśliwy

Pełnie Księżyca mają swoje charakterystyczne nazwy. Nawiązują one między innymi do zwierząt, roślin czy trwającej pory roku.

Pełnia Księżyca

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.