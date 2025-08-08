Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów

W nocy z piątku na sobotę można było podziwiać na niebie Pełnię Księżyca Jesiotrów. Zdjęcia tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pełnia Księżyca w sierpniu nazywana jest Pełnią Jesiotrów. Jej kulminacyjny moment nastąpi w sobotę 9 sierpnia o godzinie 9.54. Chociaż kulminacja wypada w godzinach porannych, to tarcza Srebrnego Globu wyglądała efektownie w nocy z piątku na sobotę. Zdjęcia tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pełnia Księżyca w sierpniu 2025. Pełnia Jesiotrów - skąd taka nazwa?

Skąd pochodzi nazwa sierpniowej pełni Księżyca? Najpopularniejsze nazwy tego zjawiska zawdzięczamy tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Nadawali je poszczególnym pełniom, czerpiąc natchnienie z wegetacji roślin, zachowań zwierząt lub zjawisk pogodowych.

Pełnia Jesiotrów nawiązuje do faktu, że w sierpniu połowy tego gatunku ryb, zwłaszcza w Wielkich Jeziorach, są najobfitsze. Jesiotry jeziorne to największe ryby słodkowodne na kontynencie amerykańskim, które stanowiły ważny element diety dawnych społeczności.

W tradycjach angielskich i anglosaskich sierpniowa pełnia nosi nazwę Księżyca Kukurydzy lub Zbożowego Księżyca - to nawiązanie do obfitych zbiorów przypadających na tę porę roku. Niekiedy nazywano ją także Księżycem Błyskawic, na cześć gwałtownych, letnich burz na północnej półkuli.

Fazy Księżyca NASA/Bill Dunford

Autorka/Autor:ast,kp