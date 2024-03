Już za kilka dni nasz naturalny satelita wejdzie w fazę pełni. Nosi ona nazwę Pełni Robaczego Księżyca. Zjawisko to zbiegnie się też z innym - półcieniowym zaćmieniem Księżyca. Niestety, tego drugiego fenomenu nie będzie można zobaczyć z terenu Polski.

Punkt kulminacyjny marcowej pełni, nazywanej Skrzypiącą Pełnią lub Pełnią Robaczego Księżyca, nastąpi w poniedziałek 25 marca o godzinie 8.01. Zjawisko będzie można podziwiać, jeśli niebo nie zasnują chmury.

Pełnia Robaczego Księżyca 2024. Skąd nazwa

Dlaczego marcowa pełnia nazywana jest Pełnią Robaczego Księżyca? Według rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, kiedy temperatura powietrza stopniowo rośnie, a ściskający glebę mróz odpuszcza, na powierzchnię ziemi wydostają się dżdżownice i inne robaki. Pozostawiają one na glebie liczne ślady. To właśnie na cześć tych małych stworzeń Indianie ukuli to wyrażenie.

Inne nazwy dla tej pełni to Czysta Pełnia, Pełnia Śmierci czy Skrzypiąca Pełnia. To ostatnie określenie odnosi się do pokrywy śnieżnej, która łatwo pęka po tym, jak topiła się w ciągu dnia i zamarzła w nocy.

Półcieniowe zaćmienie Księżyca

Pełnia zbiegnie się też z innym wyjątkowym zjawiskiem - półcieniowym zaćmieniem Księżyca. Maksimum tego zjawiska nastąpi w poniedziałek o godz. 7.12 czasu uniwersalnego (w Polsce będzie wtedy godz. 8.12).

Półcieniowe zaćmienie Księżyca nie będzie niestety widoczne w naszym kraju. Będą mogli je podziwiać natomiast mieszkańcy: wschodniej Australii, obu Ameryk, Grenlandii, krańców wschodniej Azji, zachodniej Afryki i zachodniej części Europy.

Półcieniowe zaćmienie Księżyca - czym jest?

Półcieniowe zaćmienie Księżyca powstaje, kiedy nasz naturalny satelita przemieszcza się w półcieniu Ziemi. Do jego tarczy dociera tylko część światła słonecznego, przez co tylko jej fragment wydaje się ciemniejszy. Zjawisko to jest przeważnie trudniejsze w obserwacji niż inne rodzaje zaćmień - Srebrny Glob nie przechodzi wtedy przez głębszy, czarny cień naszej planety.

Zaćmienie półcieniowe to jeden z trzech typów zaćmienia Księżyca. Najbardziej efektowne jest zaćmienie całkowite, kiedy satelita zupełnie chowa się w cieniu Ziemi. Innym typem jest zaćmienie częściowe - wtedy część tarczy Księżyca zasłonięta jest przez cień, powodując charakterystyczne "odgryzienie" części tarczy.

Pełnia Księżyca

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.

Fazy Księżyca NASA/Bill Dunford

