Księżyc Bobrów. Zbliża się najjaśniejsza pełnia w roku. Kiedy ją zobaczymy

Księżyc
Pełnia Księżyca Bobrów w Hanoi w Wietnamie
Źródło: Reuters
Księżyc Bobrów w listopadzie 2025. Nadchodzi następna pełnia Księżyca, a jednocześnie kolejna tegoroczna superpełnia. Dowiedz się, kiedy spojrzeć w niebo, aby zobaczyć ją w pełnej okazałości.

Listopadowa pełnia Księżyca, przypadająca w tym roku 5 listopada, ma kilka nazw. W Ameryce Północnej zwana jest Pełnią Bobrów, a to dlatego, że o tej porze roku - głównie w nocy - bobry budują żeremia. Określa się ją także mianem Księżyca Mroźnego, Śnieżnego, Żałoby, a nawet Księżycem Najciemniejszych Głębin.

Księżyc Bobrów w listopadzie 2025. Czym jest superpełnia?

Pełnia Bobrów będzie drugą z trzech następujących po sobie superpełni (po październikowej Pełni Łowców, a przed grudniową Zimną Pełnią), a jednocześnie najjaśniejszą z nich.

Superpełnia nie ma ścisłej definicji. Najczęściej mówi się o niej, gdy Księżyc, poruszający się po eliptycznej orbicie, znajdzie się w perygeum - punkcie położonym najbliżej Ziemi. Jak podaje NASA, wydaje się wówczas o około 14 procent większy i 30 procent jaśniejszy niż w trakcie apogeum - najdalszym punkcie od naszej planety. Tak stanie się właśnie za kilka dni, gdy nasz naturalny satelita zbliży się do Ziemi na odległość 356 989 kilometrów.

Superksiężyc Bobrów. Kiedy spojrzeć w niebo?

Maksimum Pełni Bobrów nastąpi w środę, 5 listopada kiedy w Polsce będzie godzina 14.19. Z racji tego, że będzie to środek dnia, Księżyc będzie najlepiej widoczny w nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek. Dokładne warunki do obserwacji będą jednak zależeć od zachmurzenia.

Nauka

Autorka/Autor: kp

Źródło: Live Science, Time and Date

Źródło zdjęcia głównego: NASA's Scientific Visualization Studio

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica