Pełnia Księżyca Bobrów w Hanoi w Wietnamie Źródło: Reuters

Listopadowa pełnia Księżyca, przypadająca w tym roku 5 listopada, ma kilka nazw. W Ameryce Północnej zwana jest Pełnią Bobrów, a to dlatego, że o tej porze roku - głównie w nocy - bobry budują żeremia. Określa się ją także mianem Księżyca Mroźnego, Śnieżnego, Żałoby, a nawet Księżycem Najciemniejszych Głębin.

Księżyc Bobrów w listopadzie 2025. Czym jest superpełnia?

Pełnia Bobrów będzie drugą z trzech następujących po sobie superpełni (po październikowej Pełni Łowców, a przed grudniową Zimną Pełnią), a jednocześnie najjaśniejszą z nich.

Superpełnia nie ma ścisłej definicji. Najczęściej mówi się o niej, gdy Księżyc, poruszający się po eliptycznej orbicie, znajdzie się w perygeum - punkcie położonym najbliżej Ziemi. Jak podaje NASA, wydaje się wówczas o około 14 procent większy i 30 procent jaśniejszy niż w trakcie apogeum - najdalszym punkcie od naszej planety. Tak stanie się właśnie za kilka dni, gdy nasz naturalny satelita zbliży się do Ziemi na odległość 356 989 kilometrów.

Superksiężyc Bobrów. Kiedy spojrzeć w niebo?

Maksimum Pełni Bobrów nastąpi w środę, 5 listopada kiedy w Polsce będzie godzina 14.19. Z racji tego, że będzie to środek dnia, Księżyc będzie najlepiej widoczny w nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek. Dokładne warunki do obserwacji będą jednak zależeć od zachmurzenia.