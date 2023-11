Nocne niebo rozświetli Księżyc Bobrów

Pełnia Księżyca, do której dojdzie w poniedziałek, będzie przedostatnim tego typu zjawiskiem astronomicznym w tym roku. Jej maksimum nastąpi o godzinie 10.16. Srebrny Glob będzie prezentował się najbardziej okazale w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na owocne obserwacje, kolejna okazja do podziwiania naszego naturalnego satelity w całej jego okazałości będzie w nocy po pełni, a więc z poniedziałku na wtorek.

Księżyc Bobrów, Mroźny Księżyc

Nazwy każdej pełni mają swoje źródło w starożytnych kulturach. Nadawano je na podstawie obserwacji dotyczących wegetacji roślin, zachowań zwierząt lub warunków pogodowych. Listopadowa pełnia określana jest między innymi Pełnią Bobrzego Księżyca lub Księżycem Bobrów, co ma związek ze szczególną aktywnością tych gryzoni nocą, gdy przygotowują się one na nadejście zimy, budując tamy w świetle Księżyca.

Jak powstaje pełnia Księżyca

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.