Pełnia Księżyca w kwietniu. Różowy Księżyc już wkrótce zalśni na niebie

Różowy Księżyc

Punkt kulminacyjny kwietniowej pełni, nazywanej Pełnią Różowego Księżyca, nastąpi w środę 2 kwietnia o godzinie 4.11 polskiego czasu. Będzie to pierwsza wiosenna pełnia 2026 roku. To ważne zjawisko astronomiczne, ponieważ na jego podstawie wyznaczana jest data Wielkanocy.

Data Wielkanocy jest ruchoma i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Oznacza to, że musi pojawić się w kalendarzu między 22 marca a 25 kwietnia. Skoro w tym roku pierwsza pełnia Księżyca nastąpi 2 kwietnia, to święta przypadają na 5 kwietnia.

Pełnia Różowego Księżyca. Skąd się wzięła nazwa?

Nazwy poszczególnych pełni Księżyca wywodzą się głównie z wierzeń, zwyczajów i obserwacji rdzennych mieszkańców Ameryki. Pełnię Księżyca w kwietniu nazywa się różową, ponieważ wiosną tereny Ameryki Północnej porastają kwitnące na różowo floksy. Inne nazwy tej pełni to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.

Fazy Księżyca Źródło: NASA/Bill Dunford

Pełnia Księżyca. Co to za zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza naszego naturalnego satelity jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle. Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia.