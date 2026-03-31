Pełnia Księżyca w kwietniu. Różowy Księżyc już wkrótce zalśni na niebie

Już za kilka dni czeka nas pierwsza wiosenna pełnia tego roku. Warto spojrzeć w niebo, bo zalśni na nim Różowy Księżyc. Sprawdź, kiedy dokładnie można spodziewać się maksimum tego zjawiska.

Punkt kulminacyjny kwietniowej pełni, nazywanej Pełnią Różowego Księżyca, nastąpi w środę 2 kwietnia o godzinie 4.11 polskiego czasu. Będzie to pierwsza wiosenna pełnia 2026 roku. To ważne zjawisko astronomiczne, ponieważ na jego podstawie wyznaczana jest data Wielkanocy. 

Data Wielkanocy jest ruchoma i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Oznacza to, że musi pojawić się w kalendarzu między 22 marca a 25 kwietnia. Skoro w tym roku pierwsza pełnia Księżyca nastąpi 2 kwietnia, to święta przypadają na 5 kwietnia.

JEŚLI UDA WAM SIĘ UCHWYCIĆ PEŁNIĘ RÓŻOWEGO KSIĘŻYCA, WYŚLIJCIE ZDJĘCIA I NAGRANIA NA KONTAKT24

Pełnia Różowego Księżyca. Skąd się wzięła nazwa?

Nazwy poszczególnych pełni Księżyca wywodzą się głównie z wierzeń, zwyczajów i obserwacji rdzennych mieszkańców Ameryki. Pełnię Księżyca w kwietniu nazywa się różową, ponieważ wiosną tereny Ameryki Północnej porastają kwitnące na różowo floksy. Inne nazwy tej pełni to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.

Źródło: NASA/Bill Dunford

Pełnia Księżyca. Co to za zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza naszego naturalnego satelity jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle. Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia.

Zorza polarna nad Polską. Tej nocy warto spojrzeć w niebo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zorza polarna nad Polską. Tej nocy warto spojrzeć w niebo

Polska

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zakopane przykryła gruba warstwa śniegu
Jest ekstremalnie niebezpiecznie. Ryzyko bardzo dużych lawin
Polska
Pogoda. Jęzor zimna tuż przed Wielkanocą
Duża zmiana w pogodzie na Wielkanoc. Najnowsza prognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Kalima na Lanzarote
Do europejskiej wyspy dotarła ogromna chmura pyłu
Świat
Zima, śnieg
Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami
Prognoza
Zorza polarna w Ustce (Pomorskie)
Zorza polarna nad Polską. Tej nocy warto spojrzeć w niebo
Polska
Wtorek to kolejny deszczowy i śnieżny dzień
Radar opadów. Tu spadnie deszcz i mocno sypnie śniegiem
Prognoza
Misja Artemis II przyciąga uwagę mediów z całego świata
Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc
Nauka
Humbak Timmy znów płynie
Znów płynie, ale jego los wciąż jest niepewny
Świat
Popada deszcz
We wtorek przydadzą się parasole, będzie chłodno
Prognoza
Powodzie w Pakistanie
Dzieci w czasie ulewy schroniły się na werandzie. Zginęły
Świat
Noc, mglisto
Tu nocą widzialność może być znacznie ograniczona
Prognoza
Kasprowy Wierch w marcu
Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec
Polska
Polskie satelity w kosmosie
"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego"
Świat
Opady wiosną
Czy jest szansa na ocieplenie? Pogoda na 5 dni
Prognoza
Skutki powodzi w prowincji Logar w Afganistanie
Rośnie liczba ofiar powodzi. Może dalej padać
Świat
Trzęsienie ziemi w Vanuatu
Silne trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym
Świat
Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
Sowa z "Harry'ego Pottera" trafiła na ważną listę
Ciekawostki
Pojawi się deszcz
Dwie strefy opadów nad Polską. Jedna sięga Mazowsza
Prognoza
Technicy NASA umieszczają statek kosmiczny Orion na rakiecie SLS
Ostatnie przygotowania do lotu wokół Księżyca. "Jesteśmy gotowi"
Nauka
Pochmurny i deszczowy dzień
Dziś deszczowo, miejscami będzie tylko 6 stopni
Prognoza
Powodzie w Afganistanie
Gwałtowne powodzie. Wielu zabitych i rannych
Świat
Mgła, noc
Nocą zrobi się zimno i mgliście
Prognoza
Humbak widziany w niedzielę
Stan zdrowia humbaka się pogorszył. "Jest chory"
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Między wyżem a niżem. Pogoda będzie zróżnicowana
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy może zrobić się cieplej?
Prognoza
Bociany, które wróciły na Podhale, zaskoczył śnieg
"Bociany na Podhalu nie mają łatwego życia"
Polska
Pył wzbity przez cyklon Narelle sprawił, że niebo nad Australią stało się intensywnie czerwone
Niebo stało się intensywnie czerwone. To nagranie obiega świat
Świat
Wieża Eiffla w trakcie akcji "Godzina dla Ziemi"
Znane zabytki zgasły na godzinę. Wyjątkowa akcja
Świat
Popada śnieg
Tutaj opady śniegu nadal mogą dać się we znaki
Prognoza
Deszcz, wiosna, chłodno
Deszczowy dzień w części kraju. Będą też miejsca, gdzie dosypie śniegu
Prognoza
