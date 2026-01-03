Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia 2026 roku

Zimowa pełnia Księżyca w obiektywie Reporterów 24 Źródło: Kontakt 24

W sobotę Księżyc wkroczył w fazę pełni. Maksimum zjawiska przypadło na godzinę 11.02. To pierwsza pełnia w 2026 roku. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia Srebrnego Globu.

Wilczy Księżyc Wilczy Księżyc Źródło: Jaga/ Kontakt24 Wilczy Księżyc Źródło: Jaga/ Kontakt24 Wilczy Księżyc Źródło: Jaga/ Kontakt24 Wilczy Księżyc Źródło: Jaga/ Kontakt24

Wilczy Księżyc - skąd nazwa?

Styczniowa pełnia nazywana jest Pełnią Wilczego Księżyca lub Wilczym Księżycem. Określenie to wymyślili rdzenni Amerykanie. W tym okresie roku północnoamerykańskie plemiona wsłuchiwały się wieczorami w wycie wilków, wierząc, że było ono spowodowane głodem zwierząt. Dziś wiemy, że nie jest to prawda. Jak podaje portal almanac.com, wycie pozwala wilkom zlokalizować członków stada, wzmocnić więzi społeczne, określić swoje terytorium i koordynować polowania.

Pierwsza pełnia w roku bywa nazywana także Zimnym Księżycem, Zamarzniętym Księżycem i Twardym Księżycem.

Kolejne pełnie wystąpią: 1 lutego, 3 marca i 2 kwietnia.

Pełnia Księżyca

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.

