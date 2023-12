Były czczone, ale życia nie miały łatwego. Zbadano szkielety starożytnych pawianów

Uznawane w starożytnym Egipcie za wcielenie boga Thota pawiany, mimo otaczającego je kultu, za życia cierpiały z powodu nieodpowiednich warunków bytowych - wskazują wyniki badania opublikowanego na łamach czasopisma naukowego "PLOS One". W ramach pracy przeanalizowano zmumifikowane szczątki co najmniej 36 zwierząt.

Badanie zmumifikowanych kości pawianów przeprowadził zespół naukowców z Belgii, Francji i Niemiec. Jego członkowie przeanalizowali fragmenty co najmniej 36 szkieletów znalezionych w egipskiej nekropolii dla świętych zwierząt w Gabbanat el-Qurud (w pobliżu współczesnego Luksoru). Następnie porównali je oni z wnioskami z innych, wcześniejszych badań. Wyniki pracy opublikowano w środę w czasopiśmie naukowym "PLOS One".

Pawiany w starożytnym Egipcie

Zdaniem akademika trzymanie pawianów w zamknięciu, poza zasięgiem światła słonecznego, niekoniecznie musi świadczyć o złej woli starożytnych Egipcjan. - Prawdopodobnie starali się dobrze opiekować zwierzętami, ale nie było to łatwe. Pawiany dobrze się wspinają. Najpewniej trzymano je w budynkach i zagrodach z wysokimi ścianami, by uniemożliwić im ucieczkę - wyjaśnił Live Science Van Neer. Jak stwierdzono, brak "urazowych zmian w kościach" u zwierząt wskazuje na to, iż nie były one poddawane "intencjonalnie brutalnemu traktowaniu".