Najgłębiej żyjąca ryba, jaką kiedykolwiek widziano. Pokazano nagranie

Najgłębiej żyjącą rybę, kiedykolwiek zaobserwowaną przez człowieka, zarejestrowała na nagraniu grupa japońskich i australijskich naukowców. Ryby należące do nieznanego gatunku rodziny dennikowatych znajdowały się na głębokości ponad 8300 metrów. Według badaczy nie jest możliwe, by jakakolwiek ryba przeżyła jeszcze głębiej.

Odkrycia, o którym w niedzielę poinformowały media, dokonano w Rowie Izu-Ogasawara w zachodniej części Oceanu Spokojnego, niedaleko Japonii. Grupa naukowców z University of Western Australia i Tokyo University of Marine Science prowadziła tam w 2022 roku obserwacje przy użyciu specjalnych, zdalnie sterowanych kamer.

Najgłębiej pływające ryby

Jak przekazał przewodniczący wyprawy badaczy prof. Alan Jamieson, podczas dwumiesięcznej ekspedycji udało się zarejestrować ryby pływające na głębokości 8336 metrów pod powierzchnią - największej, na jakiej kiedykolwiek zaobserwowano ryby. Należały one do rodziny ryb dennikowatych (Liparidae), jednak według naukowców był to nieznany dotąd gatunek.