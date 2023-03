Nie widziano go w takim miejscu od 30 lat

W poniedziałek dwaj wędkarze łowiący w rzece Kolumbia niedaleko miasta Portland zrobili zdjęcia pewnemu zwierzęciu. Przekazali je do organizacji non-profit Cascadia Wild, zajmującej się ochroną dzikich zwierząt, która skupia się na śledzeniu rosomaków, wraz z władzami stanowego Oregon Department of Fish and Wildlife. We wtorek ekspertom udało się zweryfikować, że zwierzę na zdjęciu to rosomak. Dodatkowo w pobliżu rzeki znaleziono też jego ślady.