Orangutany są jak beatbokserzy. Potrafią jednocześnie wydawać z siebie dwa dźwięki

Dźwięki wydawane przez orangutany

Naukowcy obserwowali dwie populacje orangutanów na Borneo i Sumatrze. Zarejestrowano 3800 godzin nagrań. "Ludzie używają warg, języka i żuchwy do wymawiania bezdźwięcznych spółgłosek, aktywując przy tym fałdy (struny) głosowe w krtani za pomocą wydychanego powietrza w celu artykulacji samogłosek" - pisze w artykule Adriano Lameira z Uniwersytetu w Warwick w Anglii, jeden z autorów publikacji. "Orangutany również potrafią wydawać oba rodzaje dźwięków naraz" - dodaje. Na przykład samce orangutanów na Borneo w sytuacjach walki wydają odgłosy "chrupania" w połączeniu z "pomrukami". - Fakt, że zaobserwowano dwie oddzielne populacje orangutanów, posiadające tę samą umiejętność, jest dowodem, że mamy do czynienia ze zjawiskiem biologicznym - wyjaśnia badacz. Jak dodaje Madeleine Hardus, współautorka badania, ludzie rzadko wydają dźwięki dźwięczne i bezdźwięczne jednocześnie. Wyjątkiem może być beatboxing. Sam fakt, że ludzie pod względem anatomii są zdolni do beatboksu, rodzi pytania, skąd w nas ta zdolność się wzięła.