Ofiodon - ryba, która ma 555 zębów, co dzień wymienia ich dwadzieścia. Wyniki badań

Ryba z zębami to nic nadzwyczajnego. Tylko roślinożerne ich nie mają. Ale ofiodon to ryba z zębami bardzo specyficznymi. Ma ich setki - zazwyczaj 555. Są ostre i maleńkie, pokrywają twarde podniebienie zwierzęcia i całą jamę gębową. Najnowsze badania wykazały, że ryba taka codziennie traci około 20 zębów. Właściwie zaś nie tyle traci, co wymienia na nowe.

Ofiodon (Ophiodon elongatus) to gatunek drapieżnej ryby z rodziny terpugowatych (Hexagrammidae). Występuje w umiarkowanych i subarktycznych wodach północnego Pacyfiku. Jest głównie padlinożercą, ale czasami żywi się małymi rybami i skorupiakami żyjącymi na dnie mórz, na przykład krabami. Dorosłe osobniki osiągają średnio 50 centymetrów długości, ale mogą dochodzić do 1,5 metra.

Ryba z 555 zębami

To, co wyróżnia ofiodona spośród innych gatunków ryb, to ogromna liczba zębów w jamie gębowej. Badacze policzyli - to najczęściej 555.

Ich uzębienie jest polifiodontyczne, co oznacza, że zęby stale ulegają wymianie. Według najnowszych badań, przeprowadzonych przez biologów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i Uniwersytetu Południowej Florydy, gatunek ten wymienia średnio 20 zębów dziennie.

Ofiodon, ryba z Pacyfiku

Ofiodon zamiast siekaczy, zębów trzonowych i kłów posiada setki ostrych, niemal mikroskopijnych zębów, które pokrywają ich twarde podniebienie i całą jamę gębową. - Każda powierzchnia ich jamy gębowej pokryta jest zębami - powiedziała Karly Cohen, współautorka badania, doktorantka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim.

Jak wyglądały badania? Główna autorka eksperymentu - Emily Carr, studentka biologii na Uniwersytecie Południowej Florydy - wraz z Karly Cohen umieściły 20 ofiodonów w akwarium, którego woda była zabarwiona na czerwono. Dzięki temu zęby, nawet mikroskopijne, zabarwiły się na ten kolor. Później badaczki przeniosły ryby do zbiornika wypełnionego fluorescencyjnym zielonym barwnikiem.

Naukowczynie obliczyły stosunek czerwonych zębów do zielonych. Okazało się, że przeciętny osobnik traci dziennie około 20 zębów. O swoim odkryciu napisały na łamach czasopisma naukowego "Proceedings of the Royal Society B.".

