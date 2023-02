"Wytwarza piżmowy i nieprzyjemny zapach". Leonardo DiCaprio nazwał nowo odkrytego węża

Biolodzy Alejandro Arteaga i Abel Batista zaczęli poszukiwać nowych węży po tym, jak pojawiły się dowody na to, że te z podrodziny ślimaczarzy (Dipsadinae), żyjące w obu Amerykach, mogą stanowić odrębny gatunek. Przenalizowali DNA z próbek należących do 19 osobników, aby sprawdzić różnice między nimi. Do doprowadziło ich do odkrycia nowych gatunków.