Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

"Są fundamentem życia na Ziemi, ale mierzą się z wieloma wyzwaniami"

|
Oceany
Naukowcy zbierają pomiary akustyczne w oceanie
Źródło wideo: FAU Harbor Branch Oceanographic Institute
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Przełowienie, a także zmiany zachodzące w środowisku morskim zagrażają jednej trzeciej populacji ryb na świecie. Jaka jest nasza wiedza o morzach i oceanach?

Światowy Dzień Oceanów (World Oceans Day) jest co roku obchodzony 8 czerwca. Święto to po raz pierwszy zaproponowano w trakcie Szczytu Ziemi w 1992, ale oficjalnie zostało ustanowione przez ONZ w 2008 roku. Z tej okazji organizacja Marine Stewardship Council (MSC) zwraca uwagę na konieczność ochrony zasobów mórz i oceanów.

Wiedza o morzach i oceanach

Zdaniem ekspertów przełowienie, a także zmiany zachodzące w środowisku morskim zagrażają jednej trzeciej populacji ryb na świecie. Z międzynarodowego badania przeprowadzonego na zlecenie MSC przez firmę GlobeScan wynika, że wśród 31 tysięcy osób z 23 krajów, wiedza społeczeństwa na temat oceanów wciąż pozostaje mała. Co piąty respondent (19 proc.) nie wiedział, że oceany pokrywają większą część powierzchni Ziemi niż lądy, a 35 proc. badanych błędnie uważało, że przełowione populacje ryb nigdy się nie odbudują. Jednocześnie ponad 80 proc. uczestników badania przyznało, że obawia się o stan oceanów. Wśród największych zagrożeń ankietowani wymienili zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska oraz spadek liczebności stad ryb.

Jedna ferma rybna, a jakby 25-tysięczne miasto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jedna ferma rybna, a jakby 25-tysięczne miasto

Świat

Polaków?

Jeśli chodzi o populację polską (939 respondentów), okazało się, że choć większość osób dostrzega problem przełowienia, duża część społeczeństwa nie zna zasad zrównoważonego rybołówstwa, a 28 proc. błędnie utożsamia lokalne pochodzenie ryb ze zrównoważonymi połowami. Zdaniem autorów badania pokazuje to, jak ważna jest edukacja konsumentów i budowanie świadomości dotyczącej odpowiedzialnego korzystania z zasobów mórz i oceanów. Tym bardziej - jak podkreślili eksperci - że przykłady z różnych części świata pokazują możliwość odwrócenia negatywnych trendów przy odpowiednim zarządzaniu. Jednym z najbardziej obrazowych przykładów jest sardynka iberyjska (Sardina pilchardus). Jeszcze kilka lat temu sytuacja populacji tej ryby była na tyle poważna, że jej połowy utraciły certyfikat MSC, a naukowcy rekomendowali zamknięcie łowisk. Portugalscy i hiszpańscy rybacy wdrożyli jednak wspólny plan odbudowy obejmujący limity połowowe oparte na danych naukowych oraz sezonowe zakazy. W efekcie w 2025 r. liczebność populacji była niemal czterokrotnie większa niż dekadę wcześniej.

"Są fundamentem życia na Ziemi"

Eksperci z MSC przypomnieli też, że nie istnieje jeden uniwersalny model zarządzania zasobami morskimi. Poszczególne rybołówstwa różnią się między sobą skalą działalności, gatunkami pozyskiwanych ryb oraz warunkami środowiskowymi, dlatego stosowane rozwiązania muszą być dopasowane do lokalnych uwarunkowań. Jak powiedzieli, innych metod wymaga zarządzanie migrującymi stadami tuńczyka (Thunnini) przemieszczającymi się między wodami kilku państw, a innych przybrzeżne połowy skorupiaków. - Oceany są fundamentem życia na Ziemi, ale dziś mierzą się z wieloma wyzwaniami: od przełowienia po skutki zmiany klimatu. Coraz więcej przykładów z całego świata dowodzi jednak, że odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem przynosi efekty. Rosnąca liczba rybołówstw uczestniczących w Programie MSC, obecnie już 738, pokazuje, że dzięki współpracy różnych stron, wiedzy naukowej i długofalowemu podejściu do ochrony zasobów morskich, można skutecznie dbać o oceany i odbudowywać stada ryb - powiedziała Marta Kalinowska z MSC.

Tegoroczne El Nino może pobić rekord
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tegoroczne El Nino może pobić rekord

Świat
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety
TVN24
27 min
cherson przedlacki reportaż
"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Morza i oceanyRyby
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dua Lipa i Callum Turner tańczą w Palermo w czasie uroczystości weselnej
Taniec i muzyka na żywo. Ruszyło trzydniowe wesele Dua Lipy
TVN24
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
TVN24
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
Wjechał taksówką w witrynę sklepu
WARSZAWA
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
"Ta formacja sunie niczym taran"
Polska
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
Świat
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
BIZNES
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
TVN24
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
BIZNES
Pożar w hurtowni w Starogardzie Gdańskim
Pożar w hurtowni. "Doszło do kilku wybuchów"
TVN24
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
"Wydaje się, że wszyscy wiedzieli, kim on jest"
TVN24
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
TVN24
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
Świat
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
Elon Musk
"Obsesyjne" wpisy Muska na temat Wielkiej Brytanii. "Nie tacy jesteśmy"
TVN24
Donald Tusk
Tusk: to jest mocniejsze niż akt oskarżenia
TVN24
Po kilkunastu sekundach przed stojącą za szlabanami karetką przemknął pociąg InterCity
Karetka utknęła pomiędzy szlabanami, chwilę później jechał pociąg. Nagranie
Sieradz
1 godz 1 min
pc
Ten film doprowadza Pazurę do łez. "Jak chcę sobie poryczeć, to go włączam"
TVN24
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość Chwalińskiej przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Rosja "w sytuacji fiaska". Macron, Merz i Starmer spotkają się z Zełenskim
TVN24
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
Polska
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
TVN24
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Premiera"Pan kupił za 36 tysięcy długopisy i kartki do ksero?"
TVN24
shutterstock_2759574669 (1)
Zaczyna się w jamie ustnej. Skutki mogą sięgać znacznie dalej
TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Finał z Mają Chwalińską na urodzinach TVN24
TVN24
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Sąd uchylił restrykcje wprowadzone przez Trumpa
TVN24
Spotkanie sekretarza stanu Marcina Bosackiego z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem
Wysłannik Zełenskiego w Polsce. Przedstawił "propozycje rozwiązań"
TVN24
Larwa muchy śrubowej
"To odkrycie nie powinno wywoływać paniki"
Świat
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom