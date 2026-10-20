Ciekawostki Nowa Zelandia. Pszczoły obsiadły auto. Były na nim tak długo, że kierowca poszedł spać Krzysztof Posytek |

Mieszkanka Rockport w stanie Teksas została użądlona ponad 300 razy przez afrykańskie pszczoły Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek około południa czasu lokalnego Shannon Grange pracowała w salonie fryzjerskim w Birkenhead na przedmieściach Auckland. W pewnym momencie dostrzegła przez okno duży rój pszczół, który przemieszczał się z samochodu na samochód.

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Pszczoły obsiadły różowe auto

- Wielki rój pszczół nagle pojawił się na parkingu. Owady przeskakiwały z samochodu na samochód, po czym usiadły na tyle różowego auta - relacjonowała Grange w rozmowie z portalem publicznego radia.

Pszczoły na tyle upodobały sobie różowy samochód, że spędziły na nim około dwie godziny. Grange powiedziała, że jego kierowca czekając, aż owady dadzą mu spokój i odlecą, uciął sobie drzemkę.

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Nie ma co się bać pszczół

Ken Brown, prezes lokalnego klubu pszczelarskiego, wyjaśnił, że roje pszczół są powszechne o tej porze roku - w Nowej Zelandii jest teraz wiosna. Co więcej, łagodna zima przyczyniła się do powstania większej niż zwykle liczby gniazd lęgowych.

We wrześniu duży rój pszczół pojawił się w centrum Auckland. Pszczoły obsiadły drogowskaz, zmuszając przechodniów do wybrania innej drogi.

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Według Browna wizyta roju w mieście świadczy o zdrowiu kolonii. - Widok może być dość przerażający, ale pszczoły w roju są zazwyczaj łagodne. Nie żądlą, jeśli zostawi się je w spokoju. Robią to tylko w obronie swojego gniazda, choć mogą wyglądać groźnie - wyjaśnił.

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