Powstał szpital tylko dla kiwi

"Jeden z głównych powodów"

Weterynarze podkreślają, że większa liczebność ptaków oznacza większe prawdopodobieństwo potrzeby udzielenia im pomocy. Do tej pory ranne kiwi musiały być przewożone do innego ośrodka, co było dość długą podróżą, która mogła je dodatkowo stresować.

Pierwszy pacjent już wyleczony

Pierwszy pacjent trafił do szpitala jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem. To pisklak, który wpadł do filtra w basenie. Po krótkim pobycie w ośrodku i poprawie zdrowia wrócił do swojego naturalnego środowiska.