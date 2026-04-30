Wyjątkowy skarb z epoki wikingów. "To znalezisko życia"

Monety
Poszukiwacze skarbów w środkowej Norwegii znaleźli kilkanaście srebrnych monet. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że jest ich znacznie więcej, bo prawie trzy tysiące i pochodzą one z epoki wikingów. Jak donoszą archeolodzy, to największy skarb monetarny z tego okresu w historii kraju.

Skarb został znaleziony na polu położonym w norweskiej miejscowości Rena w okręgu Innlandet, w pobliżu rzeki Glomma. Odkrycia dokonali dwaj poszukiwacze, którzy po natrafieniu na pierwsze monety powiadomili o nich miejscowych archeologów. Początkowo znaleziono 19 egzemplarzy, jednak dalsze poszukiwania szybko przyniosły kolejne. Znalezisko liczy prawie trzy tysiące monet. - To zupełnie niewiarygodne. Znalezisko życia. Nasze detektory rozdzwoniły się jak automaty do gier wideo - powiedziała w środę w rozmowie z norweskim dziennikiem "VG" archeolożka May-Tove Smiseth.

Największy zbiór monet z epoki wikingów

Monety były rozproszone na obszarze około 150 metrów długości i 20-30 metrów szerokości. Według archeologów, pierwotnie były przechowywane w pojemniku z materiału organicznego, który z czasem uległ rozkładowi. Obecne rozmieszczenie to prawdopodobnie efekt wieloletniej orki.

Wśród znalezisk są monety angielskie, niemieckie, duńskie i norweskie. Niektóre egzemplarze mają pochodzić z obszaru państwa pierwszych Piastów. Część monet wybito za panowania znanych władców, m.in. cesarza Ottona III, króla Anglii Ethelreda II oraz panującego nad Norwegią, Danią i Anglią króla Kanuta Wielkiego.

Monety znalezione w Norwegii
Źródło: Frys Film / Innlandet County Council, Reuters

Takie znaleziska należą do rzadkości

Znaleziono również kilka monet z okresu panowania Haralda III Srogiego - króla Norwegii i założyciela Oslo. Jego śmierć podczas wyprawy na Anglię w bitwie pod Stamford Bridge w 1066 roku uznawana jest przez historyków za symboliczny koniec epoki wikingów.

Duże skarby monetarne z tego okresu należą w Norwegii do rzadkości. Poprzedni rekordowy zbiór liczył 1849 monet i został odkryty w XIX wieku. Zgodnie z norweskim prawem wszystkie zabytki sprzed 1537 roku są automatycznie objęte ochroną państwa. W przypadku monet dotyczy to wszystkich egzemplarzy wybitych przed 1650 rokiem.

Anna Bruszewska
Czytaj także:
Bielsko-Biała
"Jesteśmy stąd". Czy pogoda dopisze w Bielsku-Białej
Prognoza
AdobeStock_1456756249
Ponad 25 stopni. Gdzie w majówkę będzie najcieplej
Prognoza
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
Prognoza
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
Świat
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
Prognoza
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
Arleta Unton-Pyziołek
Las ogień
Alert RCB dla kilkunastu powiatów
Polska
Asteroida w pobliżu Ziemi
Gdyby w nas uderzyła, zniszczyłaby miasto. Niebawem przeleci obok Ziemi
Ciekawostki
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
Świat
Przymrozki, zimno, mróz
Poranek z przymrozkami. Gdzie ostrzega IMGW
Prognoza
Ciepło, słońce, wiosna, pogodnie
Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
Prognoza
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
Świat
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
Świat
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
Świat
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
Prognoza
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
Świat
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
Świat
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
Świat
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
Polska
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
Prognoza
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
Polska
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
Polska
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
Świat
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
Prognoza
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
Świat
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
Ciekawostki
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
Świat
Ekstremalny upał w Indiach
Uciekają w góry z powodu ekstremalnego upału
Świat
