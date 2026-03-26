Kuter rybacki zakłócił start rakiety

Niemiecka firma Isar Aerospace przygotowywała na środowy wieczór start rakiety Spectrum. Jednostka miała zostać wystrzelona z Centrum Kosmicznego Andoeya na północy Norwegii. Start musiał odbyć się w wąskim, około 15-minutowym oknie.

Jak podał lokalny portal VG, miał to być historyczny moment - po raz pierwszy rakieta wystrzelona w tym kraju miała dotrzeć na orbitę.

Trudne warunki i problemy sprzętowe

Odliczanie przebiegało prawidłowo aż do momentu wejścia systemu w końcową sekwencję. W tym momencie wykryto nagłe pojawienie się nieautoryzowanej jednostki w strefie bezpieczeństwa. Procedura wymusiła wstrzymanie startu na kilkanaście minut, a wznowienie odliczania nastąpiło dopiero po odpłynięciu statku.

Jednostką, która zmusiła Isar Aerospace do przełożenia startu, okazał się kuter rybacki. Jego załoga stwierdziła, że nie była świadoma obowiązujących ograniczeń. W czwartek właściciel kutra tłumaczył lokalnym mediom, że zakłócenie startu nie było celowym działaniem.

- Mieliśmy skończyć (połów - red.) wcześniej, ale mieliśmy problemy z prądem - opowiadał

W komunikacie Isar Aerospace wyjaśniło, że w wyniku opóźnienia wzrosła temperatura paliwa w silnikach, czego nie udało się skorygować w czasie pozostałym do końca okna startowego. Ostatecznie misję przerwano, a rakieta nie wystartowała. Prezes firmy Daniel Metzler zapowiedział powrót do prób tak szybko, jak będzie to możliwe, jednak podkreślił, że nie zamierza iść na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa misji.

Mission 'Onward and Upward' is on track for launch at NET 9pm CET today, subject to weather, safety and range clearance. Propellant loading has started and the teams continue to monitor all systems and prepare for launch. pic.twitter.com/BT6d64TdBd — Isar Aerospace (@isaraerospace) March 25, 2026

Kolejny epizod konfliktu

Nie był to pierwszy incydent wskazujący na konflikt między rozwijającym się norweskim kosmodromem na Andoeyi a lokalnymi rybakami. Właściciele kutrów od lat wskazują na ograniczenia dostępu do łowisk w związku z zamykaniem akwenów na potrzeby testów, startów oraz ćwiczeń na pobliskim poligonie wojskowym. W październiku 2025 roku kuter rybacki zakłócił manewry NATO, zmuszając samoloty niemieckich sił powietrznych do przerwania ćwiczeń.

Program Spectrum ma kluczowe znaczenie dla europejskich ambicji niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej. Po nieudanej pierwszej próbie w 2025 roku kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił podczas wizyty w Norwegii dwa tygodnie temu, że norweskie centrum kosmiczne na wyspie Andoeya ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę "suwerenności kosmicznej".