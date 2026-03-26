Ciekawostki

Kuter rybacki zakłócił start rakiety

Wyspa Andoeya w Norwegii
Space Launch System. Najpotężniejsza rakieta w historii amerykańskiej Agencji Kosmicznej
W środowy wieczór w Norwegii miało dojść do startu rakiety. Został on jednak wstrzymany w ostatniej chwili z zaskakującego powodu - w pobliżu centrum kosmicznego wykryto cywilną, nieautoryzowaną jednostkę.

Niemiecka firma Isar Aerospace przygotowywała na środowy wieczór start rakiety Spectrum. Jednostka miała zostać wystrzelona z Centrum Kosmicznego Andoeya na północy Norwegii. Start musiał odbyć się w wąskim, około 15-minutowym oknie.

Jak podał lokalny portal VG, miał to być historyczny moment - po raz pierwszy rakieta wystrzelona w tym kraju miała dotrzeć na orbitę.

Trudne warunki i problemy sprzętowe

Odliczanie przebiegało prawidłowo aż do momentu wejścia systemu w końcową sekwencję. W tym momencie wykryto nagłe pojawienie się nieautoryzowanej jednostki w strefie bezpieczeństwa. Procedura wymusiła wstrzymanie startu na kilkanaście minut, a wznowienie odliczania nastąpiło dopiero po odpłynięciu statku.

Jednostką, która zmusiła Isar Aerospace do przełożenia startu, okazał się kuter rybacki. Jego załoga stwierdziła, że nie była świadoma obowiązujących ograniczeń. W czwartek właściciel kutra tłumaczył lokalnym mediom, że zakłócenie startu nie było celowym działaniem.

- Mieliśmy skończyć (połów - red.) wcześniej, ale mieliśmy problemy z prądem - opowiadał

W komunikacie Isar Aerospace wyjaśniło, że w wyniku opóźnienia wzrosła temperatura paliwa w silnikach, czego nie udało się skorygować w czasie pozostałym do końca okna startowego. Ostatecznie misję przerwano, a rakieta nie wystartowała. Prezes firmy Daniel Metzler zapowiedział powrót do prób tak szybko, jak będzie to możliwe, jednak podkreślił, że nie zamierza iść na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa misji.

Kolejny epizod konfliktu

Nie był to pierwszy incydent wskazujący na konflikt między rozwijającym się norweskim kosmodromem na Andoeyi a lokalnymi rybakami. Właściciele kutrów od lat wskazują na ograniczenia dostępu do łowisk w związku z zamykaniem akwenów na potrzeby testów, startów oraz ćwiczeń na pobliskim poligonie wojskowym. W październiku 2025 roku kuter rybacki zakłócił manewry NATO, zmuszając samoloty niemieckich sił powietrznych do przerwania ćwiczeń.

Program Spectrum ma kluczowe znaczenie dla europejskich ambicji niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej. Po nieudanej pierwszej próbie w 2025 roku kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił podczas wizyty w Norwegii dwa tygodnie temu, że norweskie centrum kosmiczne na wyspie Andoeya ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę "suwerenności kosmicznej".

Rosyjski statek kosmiczny leci na ISS, ma awarię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjski statek kosmiczny leci na ISS, ma awarię

Źródło: PAP, Isar Aerospace, VG

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, deszcz
W nocy przydadzą się parasole
Prognoza
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem
Świat
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
Polska
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Czeka nas sporo zawirowań w pogodzie
Prognoza
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"
Świat
Deszcz, mróz
Alarmy IMGW w 10 województwach
Prognoza
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
Nauka
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
Polska
W Maastricht znaleziono szkielet, który może należeć do muszkietera d’Artagnana
"Zapadła nerwowa cisza". To mogą być szczątki słynnego muszkietera
Świat
Albańczycy przygotowują się do barażowego meczu półfinałowego o awans na mistrzostwa świata z Polską
Pogoda na mecz Polski z Albanią. Czy będzie padać?
Polska
Deszcz, deszczowo, wiosna
Chmury, deszcz, a w górach śnieg
Prognoza
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
Świat
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
Prognoza
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
Polska
Śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr
Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?
Prognoza
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
Prognoza
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
Świat
Bobry europejskie
Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu
Nauka
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Strefa opadów wkroczyła do Polski. Tak będzie wędrować
Prognoza
Baza NASA na Księżycu
NASA zmienia plan w sprawie Księżyca
Nauka
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami przyda się parasol
Prognoza
Akcja ratunkowa
Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"
Świat
Noc deszcz
Przed nami noc pełna kontrastów
Prognoza
Pożary lasów
Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana
Świat
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
Polska
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
Świat
Intensywny deszcz
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
Prognoza
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
Świat
Park Narodowy Skaftafell, Islandia
W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Tylko trzy w Europie
Smog
Przy wybrzeżu północnych Niemiec utknął humbak
Utknął w wodach Bałtyku. Służby próbują go uratować
Świat
