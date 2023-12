Niebawem deszcz meteorów. Niebo rozświetlą Geminidy

Geminidy są widoczne w okresie od 4 do 17 grudnia, ale maksimum tego roju meteorów przypada na 13-14 grudnia. W tym roku zbiegnie się on z nowiem Księżyca, a więc blask Srebrnego Globu nie będzie przeszkadzać w obserwacjach. Według specjalistów może to być najlepiej widoczny pokaz "spadających gwiazd" tego roku.