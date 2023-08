Przed nami "noc spadających gwiazd". Jak obserwować maksimum roju Perseidów?

Perseidy to jeden z najbardziej regularnie pojawiających się rojów meteorów. Można obserwować je mniej więcej od połowy lipca do drugiej połowy sierpnia. W tym roku maksimum roju przypada na noc z 12/13 sierpnia.

- Perseidy będą w tym roku wyglądały dość normalnie; w trakcie maksimum będzie szansa zobaczenia 50-80 "spadających gwiazd" w ciągu godziny. Dokładna ich liczba nie jest łatwo przewidywalna - powiedział dr Kamil Deresz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik (CNK) w Warszawie . Jak dodał, warunki powinny sprzyjać obserwatorom nocnego nieba. - Szykuje się dobra pogoda. Księżyc jest w takiej fazie, że nie będzie w tym czasie mocno świecił. Najlepsze warunki do obserwacji będą poza miastami, z daleka od świateł - dodał ekspert.

Perseidy - czym są?

Meteory, potocznie zwane spadającymi gwiazdami, to zjawiska powstające podczas przelotu przez atmosferę drobin skalnych z przestrzeni kosmicznej, a zwanych meteoroidami. Zdecydowana ich większość ulega zniszczeniu w atmosferze. Wyjątkowo jasne meteory zwane są bolidami, a jeśli skała, która wleciała w atmosferę, zdołała przetrwać i dotrzeć do powierzchni Ziemi, mamy do czynienia z meteorytem.