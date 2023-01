Brygida, Julian, Magdalena. Nazwy wyżów i niżów. Chcesz mieć "swój" wyż albo niż? Sprawdź, ile zapłacisz

czytaj dalej

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku powodzi w hrabstwie Sacramento w północnej Kalifornii. Jak podali meteorolodzy, zjawisko mogło być wywołane przez tak zwaną rzekę atmosferyczną. Jak wyjaśniają eksperci, to system pogodowy, niosący ogromne ilości wilgoci. To nie koniec kłopotów, jakie aura ma dla tego regionu. Nadciągają kolejne burze z ulewnymi opadami.