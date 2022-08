Niezwykłe więzi delfinów. Dzięki nim samce znajdują sobie partnerki lub kradną je innym

- Delfiny tworzą długoterminowe, stabilne sojusze i sojusze międzygrupowe. To swego rodzaju "sojusze sojuszy" - powiedział doktor Richard Connor, ekolog behawioralny z University of Massachusetts Dartmouth i jeden z głównych autorów pracy. - Przed naszymi badaniami uważano, że kooperatywne sojusze pomiędzy grupami występowały tylko u ludzi - dodał.

W badaniu opublikowanym w poniedziałek w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" naukowcy piszą, że mózgi ssaków wyewoluowały tak, aby być większych rozmiarów u tych gatunków, które tworzą silne interakcje społeczne. Ludzie i delfiny to dwa gatunki o największych mózgach w stosunku do wielkości ciała. - To nie jest przypadek, że delfiny są tak społeczne - zauważył Connor.