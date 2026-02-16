Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala

Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Źródło: Reuters
Szpital w niemieckiej Bremie odwiedził niespodziewany gość. Był to ranny kormoran, który miał w dziobie haczyk wędkarski. Z pomocą strażaków medycy udzielili zwierzęciu pomocy.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W niedzielę pracownicy szpitala Gesundheit Nord w Bremie na północy Niemiec usłyszeli pukanie w szklane drzwi. Ku ich zaskoczeniu nie był to człowiek.

- Kormoran przyszedł do nas z prośbą o pomoc. Było jasne, że celowo udał się na pogotowie i próbował dziobać w okno, żeby zwrócić na siebie uwagę, ponieważ był w złym stanie - powiedział Fabian Lieber, szef oddziału ratunkowego. Dodał, że ptak podszedł nawet do drugiego wejścia do szpitala, gdy nie został od razu zauważony.

Medycy i strażacy zajęli się rannym kormoranem

Początkowo zespół szpitala nie wiedział, co zrobić z rannym ptakiem. Pielęgniarka Juliane Andreas przyznała, że rozważali telefon na policję, ale ostatecznie skontaktowali się ze strażą pożarną.

- Strażacy przyjechali natychmiast i powiedzieli, że z chęcią się tym zajmą. W ciągu dziesięciu minut byli już z nami na oddziale ratunkowym - oznajmiła Andreas.

Zgromadzeni przystąpili do oględzin zwierzęcia, aby ustalić, co mu się stało. Szybko dostrzegli przyczynę.

- Ptak miał haczyk wędkarski wbity w dolną szczękę. To był jeden z potrójnych haczyków, które trudno usunąć - zauważyła Andreas. Dodała, że ptak był bardzo ufny i wydawał się być świadomy problemu, z którym się boryka.

Pielęgniarka relacjonowała, że medycy nie mogli poradzić sobie z haczykiem za pomocą szpitalnych narzędzi. Strażacy przynieśli jednak obcinak do śrub i obcięli krawędzie haczyka, a wtedy kolega Andreas podważył go i usunął z dzioba. Medycy spojrzeli do pyska ptaka i wszystko wydawało się w porządku, więc strażacy wypuścili go na wolność.

Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Źródło: Reuters

Miło jest pomóc zwierzęciu

Lieber przyznał, że nie sposób ustalić, czy ptak tak naprawdę wiedział, co robi, pojawiając się w szpitalu, ale ucieszył się, że wraz z kolegami mógł pomóc zwierzęciu.

- Tak, myślę, że to całkiem interesujące, że możemy nie tylko codziennie pomagać ludziom, ale także zwierzętom i innym stworzeniom, z którymi dzielimy planetę, gdy tego potrzebują. A trzeba przyznać, że w pewnym sensie my, ludzie, jesteśmy przyczyną ich nieszczęścia - podsumował nietypowe zdarzenie.

"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"

Świat

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Niemcyzwierzętaptaki
Czytaj także:
Oblodzenia, śliskie nawierzchnie, opady marznące
Silny mróz i marznący deszcz. Tu noc będzie groźna
Prognoza
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Świat
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Świat
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Obrączkowe zaćmienie Słońca. Zdjęcie ilustracyjne
Słońce zmieni się w "pierścień ognia". To będzie rzadkie widowisko
Świat
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Świat
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Świat
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Polska
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Świat
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Świat
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Prognoza
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Prognoza
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom