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Niedźwiedź odwiedził bibliotekę. Książki go nie interesowały, wolał coś innego

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Niedźwiedź odwiedził bibliotekę
Niedźwiedź wszedł do biblioteki
Źródło wideo: Mono County Office of Education/ENEX
Źródło zdj. gł.: Mono County Office of Education/ENEX
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Niedźwiedź wszedł do jednej z bibliotek w amerykańskim stanie Kalifornia. Zwierzę pojawiło się w budynku, kiedy w środku jeszcze nikogo nie było i poczęstowało się smakołykami dla pracowników. Nietypowe zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu.

Do jednej z bibliotek w miejscowości Mammoth Lakes w Kalifornii wszedł niedźwiedź. Do zdarzenia doszło w środę rano, kiedy w budynku jeszcze nikogo nie było.

Na nagraniu z monitoringu, udostępnionym przez Biuro Edukacji Hrabstwa Mono, widać niedźwiedzia przechadzającego się między regałami z książkami, stołami i krzesłami. Niecodzienny gość wyglądał tak, jakby zwiedzał górne piętro biblioteki, przemierzając wyłożony dywanem korytarz.

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Nie przyszedł po "Kubusia Puchatka"

Po wejściu do środka niedźwiedź udał się do miejsca, gdzie trzymane są przekąski dla pracowników i zjadł masło orzechowe, deser brzoskwiniowy, ciastka oraz jeden słoik miodu. Po posiłku niedźwiedź przemierzył budynek, w tym dział nowości wydawniczych i punkt informacji, a następnie sam opuścił bibliotekę, zanim pojawili się pracownicy. Nie wiadomo, jak zwierzę dostało się do środka.

Urząd Edukacji Hrabstwa Mono udostępnił nagranie w mediach społecznościowych, żartując, że nietypowy gość biblioteki mógł szukać konkretnej klasycznej książki. Chodzi o "Kubusia Puchatka" A.A. Milne’a. Ta słynna powieść dla dzieci po raz pierwszy została opublikowana dokładnie 100 lat wcześniej - 14 października 1926 roku.

Źródło: KTLA5, KMPH
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Tagi:
zwierzętaNiedźwiedźKaliforniaUSAMonitoring
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