Ciekawostki Młode lisy "bawią się jak psy" na niezwykłym nagraniu

Młode lisy bawią się w trawie, Wielkopolskie Źródło wideo: Kontakt24 / Michał Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Michał

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W okresie wiosennym, najczęściej na przełomie kwietnia i maja, na świat przychodzą lisy. Młode nazywa się niedoliskami. Panu Michałowi udało się spotkać je w jednej z miejscowości w powiecie kościańskim (województwo wielkopolskie). Nagranie wysłał na Kontakt24.

- Mieszkam niedaleko, więc jest to dla mnie raczej codzienny widok. Na pobliskim polu znajdują się baloty ze słomą. Młode liski często stamtąd wychodzą - powiedział Reporter24. - Tym razem widziałem trzy. Jak widać na nagraniu, bawią się jak psy. Nie podchodziłem blisko, nie widziały mnie. Mają swoje życie. Gdy była susza to przynosiłem im wodę, aby miały co pić. Wtedy przebiegały nawet między nogami. Oczywiście nie przynosiłem im jedzenia, aby się do tego nie przyzwyczaiły - dodał.

Młode lisy bawią się w trawie, Wielkopolskie Źródło: Kontakt24 / Michał