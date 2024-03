"Nie ma roślin, nie ma motyli". Wiele gatunków w niebezpieczeństwie

"Nie ma roślin żywicielskich, nie ma motyli"

Jak zwraca uwagę entomolog, od ponad 50 lat z problemem wysychania siedlisk boryka się Wielkopolska, co prowadzi do degradacji ekosystemów i zmian w roślinności. - Jest to zespół procesów nazywany stepowieniem Wielkopolski, przy czym nie jest to zamiana siedlisk w stepy jako siedliska naturalne, tylko degradacja siedlisk - tłumaczy w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce dr Wendzonka.