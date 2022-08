Naukowcy: trzeba opracować strategię przetrwania, jeśli najgorszy scenariusz zmian klimatu się ziści

Czy antropogeniczne zmiany klimatu mogą doprowadzić do ogólnoświatowego upadku cywilizacji, a nawet do wyginięcia człowieka? Jest to mało zbadany temat przez naukowców. "Istnieją jednak liczne powody, aby podejrzewać, że zmiany klimatu mogą doprowadzić do globalnej katastrofy" - napisali brytyjscy, chińscy i amerykańscy badacze w raporcie, który opublikowano 1 sierpnia na łamach periodyku "Proceedings of the National Academy of Sciences".