Ciekawostki Naukowcy odkryli nowy gatunek rośliny. Nazwali go na cześć Messiego Agnieszka Stradecka |

Polscy naukowcy zarejestrowali ultradźwięki wydawane przez rośliny Źródło wideo: Paweł Abramowicz/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Getty Images

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Lionel Messi spędził swoją karierę bijąc rekordy i kolekcjonując trofea, ale jego najnowsze wyróżnienie pochodzi ze świata nauki, a nie z boiska piłkarskiego. Naukowcy z Ameryki Południowej oficjalnie nazwali nowo odkryty gatunek rośliny na cześć ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki, Salvia messii.

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Ma kwiaty o wyjątkowej barwie

Dorastająca do 1,5 metra wysokości roślina występuje wyłącznie w wysokogórskich regionach Andów, a konkretnie w środkowym i południowym Peru. Rośnie na skalistych, suchych zboczach. Biolodzy zauważyli jej wyjątkową zdolność adaptacji, która pozwala jej dobrze rosnąć w rozrzedzonym powietrzu i trudnym terenie, gdzie niewiele innych gatunków jest w stanie przetrwać.

Naukowcy postanowili nazwać gatunek Salvia messii na cześć legendarnego piłkarza, nawiązując do odporności rośliny i nieprzemijającej świetności kapitana Interu Miami. Ponadto charakteryzuje się ona efektownymi, jasnoniebieskimi i białymi kwiatami, przywodzącymi na myśl barwy reprezentacji Argentyny.

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Szałwia Źródło zdjęcia: Sandipan Panja/Shutterstock

Proces nadawania nazw przebiegał zgodnie ze ścisłymi procedurami nomenklatury botanicznej, która wykorzystuje łacińskie korzenie do klasyfikacji nowych odkryć biologicznych. Dodając literę "i" do nazwiska 39-latka, społeczność naukowa określiła roślinę mianem "szałwii Messiego". Naukowcy dodali, że to gatunek zagrożony.

UNA COPA DEL MUNDO, UN DOCTORADO Y AHORA UNA FLOR 🇦🇷



🌾La revista científica Phytotaxa homenajeó a Lionel Messi al bautizar con su nombre un nuevo descubrimiento entre las rocas de la sierra peruana. Se trata de una pequeña flor que pertenece a la familia de las lamiáceas.



En… pic.twitter.com/WQNJr1e5XL — Diario La Capital (@lacapital) October 16, 2026 Rozwiń

Wyjątkowy gest

Ten gest jest rzadkością w świecie akademickim i zazwyczaj rezerwowany jest dla osób, które wywarły znaczący wpływ na kulturę globalną. Sama roślina należy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), powszechnie znanej jako rodzina miętowatych, i jest popularna z uwagi na swoje potencjalne właściwości lecznicze. Podgatunki z tej grupy są często badane pod kątem ich właściwości antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych.

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To botaniczne uznanie pojawia się w czasie, gdy Messi nadal dominuje. Wprawdzie mistrz świata z 2022 roku zakończył już reprezentacyjną karierę, ale wciąż jest aktywny na boiskach ligi MLS w barwach Interu Miami. Co ciekawe, to nie jedyny gatunek nazwany na cześć legendarnego piłkarza - w 2023 roku jego nazwisko otrzymał pająk Acanthogonatus messii.