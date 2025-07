To, że sen zajmuje znaczną część kociej doby i jest dla tych zwierząt niezwykle ważny, nie jest tajemnicą. Nowe międzynarodowe badanie pokazuje, że czworonogi te częściej wybierają spanie na lewym boku i wcale nie jest to przypadek.

Za badaniem opublikowanym pod koniec czerwca w recenzowanym czasopiśmie "Current Biology" stoi zespół, w skład którego weszli badacze z Niemiec, Turcji, Włoch, Kanady i Szwajcarii. Jak wyjaśniają, gdy kot śpi na lewym boku, jako pierwsze po otwarciu oczu zaczyna rejestrować otoczenie w lewym polu widzenia. Informacje te trafiają do prawej półkuli mózgu, a to ona odpowiada za orientację przestrzenną, analizę zagrożeń i szybkie reakcje ucieczkowe. Dzięki temu kot może szybciej zauważyć drapieżnika lub wypatrzyć potencjalną zdobycz.

Badacz przypomniał, że koty przesypiają od 12 do 16 godzin na dobę i zwykle wybierają do tego miejsca położone wyżej, trudniejsze do zdobycia dla drapieżników. Sen pozostaje momentem ich szczególnej wrażliwości, dlatego tak ważne jest, aby po przebudzeniu były gotowe do działania.