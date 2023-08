Nowy gatunek nazwany imieniem Harrisona Forda. "Taki, którym straszy się dzieci"

Nowy gatunek węża został odkryty przez peruwiańsko-amerykański zespół badaczy w Otishi National Park w Peru. Nazwano go Tachymenoides harrisonfordi na cześć aktora Harrisona Forda, chcąc w ten sposób uhonorować go za wieloletnie zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Wąż nazwany imieniem Harrisona Forda

Harrison Ford, wiceprzewodniczący proekologicznej organizacji non-profit Conservation International, nazwał tę decyzję "uczącą pokory". Jak przypomniał, jego imieniem nazwano już wcześniej gatunek mrówki oraz pająka. - Ci naukowcy wciąż nazywają moim imieniem zwierzaki, ale zawsze takie, którymi straszy się dzieci - zażartował. - Nie rozumiem. Spędzam czas wolny na haftowaniu, a moim bazyliom śpiewam kołysanki, by nie bały się w nocy - kontynuował.

- Ten wąż ma oczy, w których można utonąć, i spędza większość dnia, opalając się na brzegu zbiornika z brudną wodą. Prawdopodobnie zostalibyśmy przyjaciółmi we wczesnych latach 60. - żartował aktor. - To przypomina, jak wiele jest wciąż do nauczenia się o naszym dzikim świecie, i że ludzie są jedynie niewielką częścią tej niemożliwie rozległej biosfery - dodał poważniej.