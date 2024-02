Licealista z Polski laureatem nagrody NASA. "To niesamowite"

17-letni Antoni Zegarski z Grodziska Mazowieckiego został wyróżniony przez NASA nagrodą Astronomical Picture of the Day. Wyróżnienie przyznano mu za niezwykłą fotografię Księżyca. Licealista w rozmowie z tvn24.pl przyznaje, że nie spodziewał się takiej nagrody: choć astronomią interesuje się od dawna, astrofotografią zajął się dopiero kilka lat temu.

Spośród zdjęć kosmosu nadsyłanych z całego świata amerykańska agencja kosmiczna NASA każdego dnia wybiera jedno, za które przyznaje nagrodę Astronomical Picture of the Day (APOD) - czyli Astronomiczne Zdjęcie Dnia. Każda nagrodzona w ten sposób fotografia publikowana jest przez NASA wraz z naukowym opisem uchwyconego na nim zjawiska.

Nagroda NASA dla nastolatka z Polski

"To, co jest uderzające w tym zdjęciu, to fakt, że niektórym chmury otaczające (Księżyc - red.) jawią się jako paszcza wilka gotowa do połknięcia Wilczego Księżyca, podczas gdy inni widzą na nim Księżyc jako wilcze oko", czytamy pod zdjęciem na stronie nagrody. Jak przypomina APOD, styczniowa pełnia Księżyca bywa nazywana właśnie Wilczym Księżycem. Określenie to wymyślili rdzenni Amerykanie. O tej porze roku północnoamerykańskie plemiona wsłuchiwały się wieczorami w wycie wilków, wierząc, że było ono spowodowane głodem zwierząt.