Największy kwiat zatopiony w bursztynie. Ma ponad 30 milionów lat, do tej pory był źle nazywany

Rosnący ponad 30 milionów lat temu kwiat w lesie bałtyckim to największy kwiat zatopiony w bursztynie. Po raz pierwszy został opisany 150 lat temu. Jak ustalili właśnie naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie i Uniwersytetu Wiedeńskiego, nie należy on do rodziny herbatowatych, jak dotychczas sądzono. Stwierdzono to dzięki temu, że w skamielinie zachowany został moment uwalniania z pręcików pyłku.