Flossie oficjalnie uznana najstarszym kotem na świecie. "Od początku wiedziałam, że jest wyjątkowa" 

26-letnia kotka imieniem Flossie została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. W czwartek, 24 listopada oficjalnie stała się najstarszym żyjącym kotem na świecie. Jej opiekunka wyznała, że pomimo problemów ze wzrokiem i głuchoty, kotka wciąż jest bardzo czuła i ma mnóstwo energii do zabawy.

- Od początku wiedziałam, że Flossie jest wyjątkowa. Nie wyobrażałam sobie jednak, że będę dzielić mój dom z posiadaczką wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa - wyznała w rozmowie z BBC opiekunka Flossie Vicki Green. - Bardzo dobrze się dogadujemy, nie czuję, żebym mieszkała z seniorką - dodała, rozmawiając z przedstawicielami księgi rekordów.

26-letnia Flossie najstarszym kotem świata

W dniu wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa kotka miała 26 lat i 329 dni. Obecnie Flossie mieszka ze swoją opiekunką w miejscowości Orpington, położonej około 25 kilometrów od Londynu.

W swoim długim życiu Flossie miała aż czterech opiekunów. Po raz pierwszy przygarnęła ją pracownica szpitala w miasteczku Merseyside, która zauważyła gromadkę kociąt, żyjących w jego okolicy. Dziesięć lat później, gdy kobieta zmarła, Flossie zaadoptowała jej siostra. Po kolejnych 14 latach druga opiekunka Flossie także odeszła. Następne trzy lata kotka spędziła u syna jednej z sióstr. Ten jednak nie był w stanie poświęcić jej odpowiednio dużo czasu i opieki, przez co musiał oddać ją do adopcji.

Wówczas, w wieku 23 lat, Flossie trafiła do obecnej opiekunki - Vicki Green. - Chcę by jej ostatnie lata, były najlepszymi, jakie przeżyła. Chcę mieć pewność, że ma dobre życie - powiedziała Vicki podczas wywiadu dla Księgi Rekordów Guinnessa. Jak wyliczyli pracownicy informatora, w "ludzkich latach" kotka osiągnęła imponujący wiek 120 lat. - Jeśli w jej wieku, będę w tak dobrej kondycji, a do tego będę miała kogoś, kto o mnie zadba, gdy tego potrzebuję, będę bardzo szczęśliwa - zażartowała Vicki.