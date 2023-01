Najmądrzejszy pies świata. Testy smartDOG wskazały najinteligentniejszą rasę

Owczarek belgijski malinois

Inteligencja malinoisów od dawna doceniana jest przez służby. Psy tej rasy często szkolone są do wykrywania za pomocą węchu np. narkotyków czy innych niebezpiecznych substancji. Autorzy badania i kynolodzy podkreślają jednak, że te same cechy, które czynią malinoisy idealnymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych, powodują, że zdecydowanie nie są to psy dla każdego. Ich wychowanie może nastręczać wielu problemów i wymaga odpowiedniego charakteru właściciela, a także odpowiedniej dawki ruchu. Nie jest to rasa nadająca się dla osób starszych, posiadających małe dzieci lub spędzających całe dnie poza domem.