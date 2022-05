W polskich lasach można natknąć się na "krwawo-upiorne" organizmy. Smętosz czarny na pniu sosny

Smętosz czarny

Śluzowce (Myxomycota, Mycetozoa, Myxomycetes), zwane też śluzoroślami (Eumycetozoa), to grupa organizmów eukariotycznych (czyli zbudowanych z komórek posiadających jądro komórkowe), należących do Amoebozoa, licząca około kilkaset gatunków. Dawniej zaliczane były do grzybów, potem do protistów grzybopodobnych. Śluzowce są organizmami heterotroficznymi. Żywią się bakteriami, grzybami (nieraz pochłaniają całe owocniki grzybów) i pierwotniakami.