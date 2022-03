Na tę chorobę może cierpieć nawet milion Polaków. Trwa Światowy Tydzień Jaskry

Jaskra prowadzi do nieodwracalnej ślepoty, może dotyczyć każdego - przypominają eksperci. Zachęcają zarazem do skorzystania bezpłatnych badań w ramach akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra organizowanej w wybranych gabinetach w całej Polsce w dniach 6-12 marca. Z bezpłatnych badań (bez skierowania) skorzystać mogą wszystkie osoby, które nie odwiedziły okulisty przez ostatni rok i nie mają zdiagnozowanej tej choroby - podają inicjatorzy akcji, organizowanej z okazji Światowego Tygodnia Jaskry.

Jaskra. Czym jest i jak się rozwija

Jaskra powoduje stopniowe niszczenie nerwu wzrokowego, co ostatecznie doprowadza do nieodwracalnej ślepoty. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Jest jednak dużo od zaćmy groźniejsza, właśnie dlatego, że utrata wzroku jest nieodwracalna. W Polsce problem jaskry może dotyczyć około 800 tysiąca do 1 miliona osób. Szacuje się, że nawet połowa chorujących nie została do tej pory zdiagnozowanych. Powodem jest bezobjawowy przebieg choroby i niska świadomość społeczna. Polacy zbyt rzadko poddają się badaniom okulistycznym, a jaskra w 90 procent przypadków przebiega bez uchwytnych dolegliwości. Zachorować na nią może każdy, a zapadalność wzrasta z wiekiem.