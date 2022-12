Na rewolucyjną powłokę na okno jeszcze poczekamy. Jak zatrzymywać ciepło w domu

Dzięki pomysłowi naukowców z Polskiej Akademii Nauk, ogrzewanie naszych domów może być w przyszłości skuteczniejsze. Stworzyli oni specjalną powłokę termoizolacyjną, którą można zamontować na oknie, przez które ucieka ciepło. Zanim koncepcja zostanie rozpowszechniona na szeroką skalę, już teraz warto zadbać o zabezpieczenie budynków przed utratą ciepła.

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk odkryli, jak taniej i skuteczniej uszczelnić okna, by zapobiec utracie ciepła z domów. Wymyślili powłokę termoizolacyjną do szyb, która zatrzymuje promieniowanie podczerwone. Jak przekonują, koncepcja ta nie wpływa w żaden sposób na normalne użytkowanie okien, a jest w stanie zapewnić spore oszczędności na ogrzewaniu.

- W zimę ciepło wypromieniowuje nam przez okna na zewnątrz, a latem z kolei nasze mieszkania się nadmiernie nagrzewają. Problem jest w zakresie podczerwieni. Chodzi o to, żeby mieć powłokę, która nie będzie nam przyciemniała w ciągu dnia światła słonecznego, a jednocześnie będzie bardzo mocno blokować podczerwień - tłumaczył dr hab. Bartłomiej Witkowski, jeden z autorów projektu.

Uciekanie ciepła przez okna doskonale widać na obrazach z kamer termowizyjnych. To zwykle od nich bije największy blask. To wskazuje, że promieniowanie podczerwone jest tam relatywnie silne. Właśnie takie obrazy zainspirowały badaczy do wymyślenia powłoki.

Zdjęcia z kamer termowizyjnych - największa jasność jest tam, gdzie promieniowanie podczerwone jest najwyższe TVN24/FLIR

Koncepcja zakłada technologię nanoszenia nanowarstw tlenku cynku na wybraną powierzchnię metodą ALD - osadzania warstw atomowych. By można było wdrożyć to na szeroką skalę, konieczne są specjalne reaktory - takie jak te wykorzystywane do produkcji paneli fotowoltaicznych.

- Opracowaliśmy dwa warianty: w jednym pokrycia są nałożone bezpośrednio na szyby, czyli to jest tak naprawdę oferta dla producentów okien. Drugi rozpatrywany wariant to nakładanie powłok na folię, którą można nałożyć bezpośrednio na zamontowane już okna - dodał.

Oszczędność w energii i kosztach

Szacuje się, że przez okna może uciekać nawet 10-50 procent energii wykorzystywanej do ogrzania mieszkania. Dzięki zastosowaniu takiej powłoki można tę wartość zmniejszyć nawet czterokrotnie.

- Tutaj możemy zaoszczędzić nawet 20 procent kosztów - mówił Witkowski.

Dokładny wynik zależy od wielu czynników.

- Na przykład od tego, jakie te okna są: czy są to nowe konstrukcje, czy może jeszcze stare, drewniane okna, które mają bardzo niski poziom termoizolacji - wyjaśnił Jakub Wiech z portalu energetyka24.com

Na rynku dostępne są już takie powłoki, jednak bardzo szybko tracą swoje właściwości. - W naszym przypadku takie folie powinny być bardzo trwałe - zapewnił Witowski.

Jak ogrzać mieszkanie?

Ale zanim to rozwiązanie zostanie wprowadzone na szeroką skalę, może upłynąć trochę czasu. Dlatego każdy, u kogo ogrzewanie nie jest do końca skuteczne, powinien zadbać o termoizolację swojego mieszkania czy budynku, uszczelnić okna i drzwi, a także ustawić meble tak, by jak najmniej zasłaniały grzejniki.

Jak zadbać o ocieplenie mieszkań? TVN24

- Jeżeli nagrzewamy pomieszczenie, używamy rozkręconych kaloryferów, to nie otwieramy okien. A jeżeli chcemy wietrzyć mieszkanie, to zamykamy obieg ciepła w kaloryferach - zalecił Wiech.

- Jeśli rzeczywiście poprawimy efektywność energetyczną naszych domów, to będziemy mniej wydawać na paliwa. Będzie to oszczędność i dla naszego portfela, i środowiska - podsumował Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Autor:kw

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl