Na nas nie zrobiłby wrażenia, pingwinom zafundował kino akcji
W szybko pędzącym świecie czasem trudno zachwycać się prostymi rzeczami. Uważności moglibyśmy się uczyć od pingwinów małych (Eudyptula minor), których fascynację opadającym suchym liściem uwieczniło i opublikowało w poniedziałek w swoich mediach społecznościowych Cincinnati Zoo & Botanical Garden.
Grupa pingwinów śledziła liść, który był tuż za szybą, jakby nie chciała ominąć żadnego momentu tego przedstawienia. Reakcje pingwinów rozbroiły setki tysięcy osób, które obejrzały filmik.
Gatunek najmniejszej troski
Pingwiny małe są najmniejszymi przedstawicielami rodziny. Naturalnie występują u wybrzeży Australii, Tasmanii oraz Nowej Zelandii. Są licznym gatunkiem o stabilnej populacji. Na całym świecie jest ich około 470 tysięcy osobników.
Źródło: CNN, cincinnatizoo.org