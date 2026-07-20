Ciekawostki Na nas nie zrobiłby wrażenia, pingwinom zafundował kino akcji Matylda Dziechcińska |

Pingwiny małe są zafascynowanie liściem Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W szybko pędzącym świecie czasem trudno zachwycać się prostymi rzeczami. Uważności moglibyśmy się uczyć od pingwinów małych (Eudyptula minor), których fascynację opadającym suchym liściem uwieczniło i opublikowało w poniedziałek w swoich mediach społecznościowych Cincinnati Zoo & Botanical Garden.

Grupa pingwinów śledziła liść, który był tuż za szybą, jakby nie chciała ominąć żadnego momentu tego przedstawienia. Reakcje pingwinów rozbroiły setki tysięcy osób, które obejrzały filmik.

Pingwiny małe oglądające liść Źródło zdjęcia: CNN

Gatunek najmniejszej troski

Pingwiny małe są najmniejszymi przedstawicielami rodziny. Naturalnie występują u wybrzeży Australii, Tasmanii oraz Nowej Zelandii. Są licznym gatunkiem o stabilnej populacji. Na całym świecie jest ich około 470 tysięcy osobników.

Dowiedz się więcej: Gołąb podtruł się dymem i sam przyszedł po pomoc