Naukowcy odkryli możliwe antidotum na najbardziej śmiertelnego muchomora świata

Wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Sun Yat-sen w chińskim Kantonie, australijskiego Garvan Institute of Medical Research i Uniwersytetu w Sydney, opublikowano w czasopiśmie "Nature Communications" we wtorek.

Muchomor sromotnikowy produkuje toksynę zwaną alfa-amanityną, która jest główną przyczyną zatruć po jego spożyciu. Powoduje ona m.in. nieodwracalne uszkodzenia wątroby i nerek. Przez wiele lat naukowcy nie byli w stanie jednak zrozumieć, w jaki dokładnie sposób dochodzi do zatrucia i nie znali skutecznej metody zapobiegania jej śmiertelnemu działaniu.

Muchomor sromotnikowy. Naukowcy znaleźli antidotum

W nowym badaniu naukowcom udało się odkryć, że barwnik o nazwie zieleń indocyjaninowa może zmniejszać poziom toksyny znajdującej się w muchomorze sromotnikowym i zwiększać szanse na przeżycie po styczności z nią. Substancja jest znana lekarzom, bo od lat była już używana do innych celów medycznych, takich jak pomiar czynności wątroby. W 1956 roku do użytku zatwierdziła ją amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków.

Swoją analizę badacze oparli na testach na myszach zatrutych alfa-amanityną. Po 4 godzinach od wystawienia na kontakt z toksyną podano im zieleń indocyjaninową i zauważono wyższe o od 20 do nawet 50 proc. wskaźniki przeżywalności.

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy substancja będzie równie skuteczna u ludzi. - Choć do tej pory nie było informacji o stosowaniu zieleni indocyjaninowej lub innego fluorescencyjnego barwnika do leczenia ludzi, substancja ta jest bezpieczna, jeśli stosuje się ją zgodnie z instrukcjami - wskazał prof. Wang Qiaoping, główny autor badania. Zauważył, że głównym przeciwskazaniem jest możliwy wstrząs alergiczny. - Będziemy prowadzić dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić jego działanie jako antidotum dla ludzi. Jeśli będzie to możliwe, jego skuteczność można przetestować u osób, które przez przypadek spożyli śmiertelnego muchomora - podkreślił.