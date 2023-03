Motyle w Polsce. Dzień Motyla 2023 - 14 marca. Pożyteczne owady

Motyle to bardzo liczna grupa owadów, więcej gatunków od nich mają tylko chrząszcze. Na całym świecie żyje 150 do 170 tysięcy gatunków, w Polsce opisano około 3100, z których większość to motyle nocne, czyli ćmy. Miłośnicy przyrody 14 marca obchodzą Dzień Motyla, by podkreślić znaczenie tych pożytecznych stworzeń. Są istotną częścią ekosystemu między innymi dlatego, że uczestniczą w zapylaniu roślin, w tym upraw. "Wyświadczają człowiekowi usługę wartą miliardy złotych" - czytamy w portalu lasy.gov.pl.