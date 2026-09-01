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Zaczyna się meteorologiczna jesień. Czas pożegnać lato

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Jesienne barwy
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Jaga/Kontakt24
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1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale też pierwszy dzień meteorologicznej jesieni. Choć kalendarzowo powitamy tę porę roku dopiero 23 września, dla meteorologów zaczyna się ona znacznie wcześniej.

Kiedy mówimy o jesieni meteorologicznej, to myślimy przede wszystkim o momencie, kiedy następuje przejście od ciepłej i stabilnej pogody do coraz chłodniejszych oraz bardziej zmiennych warunków. Termin ten został wprowadzony z myślą o meteorologach i klimatologach. Dzięki niemu przy analizowaniu i porównywaniu danych pogodowych oraz klimatycznych można zawsze odnosić się do tych samych, ściśle określonych okresów.

Nie oznacza to jednak, że od 1 września lato nagle się kończy. Pogoda w pierwszych tygodniach meteorologicznej jesieni może wciąż przynosić wysokie temperatury i dużo słońca.

Jesień astronomiczną wyznacza równonoc

Jesień astronomiczna rozpoczyna się w dniu równonocy jesiennej, kiedy długość dnia i nocy jest do siebie zbliżona. W 2026 roku na półkuli północnej przypadnie ona 23 września, czyli wraz ze stałą datą jesieni kalendarzowej. Pory roku nie trwają jednak dokładnie tyle samo. Wynika to z eliptycznego kształtu orbity Ziemi i zmiennej prędkości, z jaką planeta porusza się wokół Słońca. Na półkuli północnej jesień trwa średnio około 89,8 dnia, podczas gdy na południowej - około 92,8 dnia.

Początek jesieni oznacza również coraz krótsze dni. W okolicach równonocy tempo skracania się dnia jest największe, a po niej różnica w długości kolejnych dni stopniowo maleje. Proces ten trwa aż do przesilenia zimowego, kiedy przypada najkrótszy dzień w roku.

Jesień termiczna i fenologiczna

Oprócz jesieni kalendarzowej, astronomicznej i meteorologicznej, wyróżniamy jeszcze dwie inne - termiczną oraz fenologiczną. Ta pierwsza odnosi się głównie do okresu, którego średnia temperatura dobowa mieści się w przedziale 5-15 stopni Celsjusza.

Jesienią fenologiczną z kolei nazywamy przedział czasowy, dotyczącą cyklu rozwojowego w naturze. To właśnie w tym okresie następują zmiany w przyrodzie - w przypadku jesieni jest to zmiana barwy a następnie opadanie liści. Charakterystyczne dla tego okresu jest też zachowanie zwierząt - w tym czasie ostatnie bociany czy kaczki opuszczają Polskę, a niedźwiedzie ostatecznie szykują się do snu zimowego.

Jesienne wędrówki ptaków
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Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: timeanddate, tvnmeteo.pl
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Tagi:
JesieńPory roku
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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