Podczas budowy hotelu znaleziono starożytny grób Majów

czytaj dalej

Po siedmiu latach i przebyciu 6,21 miliarda kilometrów należąca do NASA sonda OSIRIS-REx dostarczyła na Ziemię próbkę asteroidy Bennu. - To osiągnięcie to kamień milowy nie tylko dla zespołu, ale dla całej nauki - powiedział Dante Lauretta z Uniwersytetu w Arizonie, który był zaangażowany w tę misję.