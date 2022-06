Kamienna głowa boga kukurydzy odnaleziona w Meksyku. Pochodzi sprzed 1300 lat

Według archeologów rzeźba pochodzi sprzed 1300 lat. Jest wykonana ze stiuku, czyli szlachetnej wyprawy tynkarskiej. Ma 22 centymetry wysokości i 45 centymetrów szerokości. Znaleziony artefakt był zwrócony ze wschodu na zachód, co symbolizuje narodziny kukurydzy wraz z pierwszymi promieniami słońca. Naukowcy znaleźli kamienną głowę boga w 2021 roku, podczas prac konserwatorskich w pałacu w Palenque.

- To odkrycie dołącza do tego, którego dokonano w 2018 roku (wtedy badacze odnaleźli na tym stanowisku archeologicznym kamienną rzeźbę głowy - przyp. red.). Oba artefakty zostały znalezione w tym samym miejscu w południowej fasadzie Domu Pałacowego B - powiedział Arnoldo Gonzalez, meksykański archeolog. - Pozwala nam poznać to, w jaki sposób starożytni Majowie z Palenque nieustannie przeżywali mityczne przejście przez narodziny, śmierć i zmartwychwstanie bóstwa kukurydzy - dodał.