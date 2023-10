Maksimum roju Drakonidów 2023. Noc spadających gwiazd na początku października. Czy pogoda dopisze?

"Tyle szumu na temat Drakonidów spowodowane jest tym, że ten rój meteorów potrafi zaskoczyć zwiększoną liczbą spadających gwiazd! Jak to było w 2011 i 2012 roku, gdzie ZHR [zenitalna liczba godzinna, ang. "zenithal hourly rate" - przyp. red], w krótkim co prawda czasie, bo zaledwie kilku godzin, wyniósł 300! Znacznie większe widowisko miało miejsce w 1933 i 1946 roku" - przekazał.

Związane z okresową kometą

Ostatnio Drakonidy były bardzo aktywne pięć lat temu. Było to związane z powrotem komety 21P/Giacobini-Zinner w okolice Słońca. Hurcewicz podał, że jest to okresowy obiekt, który co około 6-7 lat nadlatuje w nasze rejony Układu Słonecznego. "Orbita komety jest bliska orbicie Ziemi i nasza planeta co roku na początku października przechodzi przez strumienie materii zostawione przez kometę" - przekazał.