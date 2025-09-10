Liście spadają z drzew wcześniej niż zwykle. Dlaczego tak się dzieje?

Scenariusze zmian klimatu Źródło: TVN24

Z drzew spadają liście. Zdaniem profesora Przemysława Bąbelewskiego, kierownika Zakładu Roślin Ozdobnych i Dendrologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, dzieje się to wcześniej niż zwykle, bo już na przełomie sierpnia i września. Po co drzewom liście? Pełnią one kluczową rolę w procesie fotosyntezy. W procesie tym, w uproszczeniu, roślina zamienia światło słoneczne, dwutlenek węgla i wodę w energię potrzebną do wzrostu. Aby ten proces mógł zachodzić, liście potrzebują dużych ilości wody, którą drzewo pobiera z gleby. - Na Dolnym Śląsku obserwuję to głównie na rodzimych gatunkach: brzozach, grabach i lipach - mówił profesor. Naukowiec podkreślił, że wcześniejsze niż zwykle gubienie liści, to efekt zmian klimatu. - Rośnie średnia temperatura powietrza, zimą brakuje śniegu, a co za tym idzie, wiosną w glebie nie ma zmagazynowanej wody, a opady deszczu są, ale albo intensywne, podczas których deszcz spływa do rzek, albo nierównomierne - powiedział.

Dlaczego drzewa gubią liście? Ekspert tłumaczy

Naukowiec wskazał też, że drzewa iglaste - sosny czy świerki - nie tracą igieł, bo te są mniejsze niż tradycyjne liście i, co równie ważne, pokryte woskową warstwą, która pomaga zminimalizować utratę wody. Prof. Bąbelewski szczegółowo opisał proces zrzucania liści. Najpierw drzewo zaczyna produkować etylen i kwas abscysynowy, które inicjują proces starzenia się liści. W miejscu, gdzie liść łączy się z gałęzią, wytwarza się tzw. warstwa odcinająca, która odcina dopływ wody i substancji odżywczych do liścia. W konsekwencji liść usycha i odpada.

"Opadłe liście pełnią ważną funkcję"

Naukowiec zwrócił przy tym uwagę, że nie należy wygrabiać opadłych liści, ponieważ niszczy to bioróżnorodność.

- Opadłe jesienią liście nie przestają bowiem pełnić ważnej roli: są kluczowym elementem ściółki, czyli środowiska życia wielu organizmów glebowych, na przykład dżdżownic, owadów takich jak chrząszcze oraz larw. A to oznacza, że w efekcie przyczyniają się do powstawania grzybów i bakterii glebowych, z których powstaje próchnica, bardzo ważny składnik gleby, który jest źródłem składników pokarmowych dla roślin - wylicza prof. Bąbelewski. Dodał, że rozkładające się liście i szczątki innych roślin chronią też przed mrozem korzenie i nasiona znajdujące się w ziemi. - Zapobiegają również nadmiernemu parowaniu i przesuszeniu gleby. Podsumowując, pozostawione w ogrodzie czy na działce liście to gwarancja tego, że nasze następne warzywne lub owocowe zbiory będą obfitsze, a kwiaty i drzewa dorodniejsze - podkreślił. Wyjątkiem są liście kasztanowca białego, które należy dokładnie wygrabiać ze względu na inwazję motyla szrotówka kasztanowcowiaczka.