Noc spadających gwiazd - kwiecień 2023. Rój Lirydów. Kiedy i jak oglądać?

Tej nocy czeka nas maksimum deszczu meteorów zwanych Lirydami. W ciągu godziny na niebie może pojawić się od 10 do 18 "spadających gwiazd". W wyjątkowych przypadkach odnotowano ich nawet 100. Najlepszy czasem do ich obserwacji będzie godzina 3.06. Prędkość Lirydów wynosi 176 400 kilometrów na godzinę, są więc zjawiskami dość szybkimi.

Rój Lirydów można co roku obserwować na niebie między 16 a 25 kwietnia.

Noc spadających gwiazd - jak podziwiać Lirydy?

Aby podziwiać deszcz spadających gwiazd, nie jest potrzebny teleskop ani lornetka. Warto jednak obserwować to zjawisko z miejsca ciemnego, oddalonego od świateł miejskich. Warto najpierw pozwolić oczom dostosować się do ciemności przez co najmniej 20-30 minut.