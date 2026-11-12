Ciekawostki Słyszeli ją od dwóch tygodni. "To pierwszy raz, kiedy jedna z nich utknęła tak wysoko" Matylda Dziechcińska |

Koza tkwi na klifie już dwa tygodnie Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Według mieszkańców jednostki osadniczej Pupukea na hawajskiej wyspie Oʻahu koza przebywała w jednym miejscu w rejonie szlaku Ehukai Pillbox od około dwóch tygodni. Początkowo trudno było ją dostrzec. Mieszkańcy okolicy klifu zorientowali się, że coś jest nie tak, dopiero gdy usłyszeli odgłosy wydawane przez zwierzę.

Mieszkańcy czuli się bezradni

- Kozy są dość powszechne w tej okolicy, ale to pierwszy raz, kiedy jedna z nich utknęła tak wysoko, praktycznie bez szans na wydostanie się - powiedziała Laura Figueira, jedna z mieszkanek.

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Nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę znalazło się na skalnej półce. Ludzie przyznawali też, że czuli się bezradni. Chcieli, aby ktoś pomógł kozie, ale jednocześnie podkreślali, że akcja ratunkowa na tak stromym terenie nie może oznaczać narażania zdrowia ludzi.

Kozę zauważyli strażacy

Nowe światło na sytuację rzucił środowy komunikat straży pożarnej w Honolulu. We wtorek, podczas ćwiczeń, jedna z jednostek zauważyła dziką kozę. Strażacy przypuszczali, że może chodzić o to samo zwierzę, o które martwili się okoliczni mieszkańcy.

Strażacy postanowili dokładniej przyjrzeć się miejscu. Przy użyciu sprzętu linowego dotarli do punktu, z którego mogli bezpiecznie obserwować kozę.

Ich ustalenia okazały się uspokajające. Koza nie sprawiała wrażenia, jakby była zestresowana czy w złym stanie. Strażacy zauważyli również możliwą do pokonania trasę prowadzącą z półki skalnej na wyżej położony teren. W pobliżu znajduje się także niewielka jaskinia, która może służyć zwierzęciu jako schronienie.

Jak poinformował w środę portal informacyjny Hawaii News Now, w środę rano lokalnego czasu koza w końcu zdołała sama zejść ze skalnej półki.

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