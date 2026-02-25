Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Zbliżenie Księżyca i gazowego olbrzyma. Kiedy będzie widoczne

Księżyc
Do koniunkcji Księżyca i Jowisza doszło w październiku 2022 roku
Źródło: Kontakt 24
Jeszcze pod koniec lutego dojdzie do ciekawego zjawiska astronomicznego, a mianowicie koniunkcji Księżyca z Jowiszem. Będzie jej towarzyszyć dodatkowa atrakcja. Kiedy spojrzeć w niebo?
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W czwartek i piątek na nocnym niebie będzie można zobaczyć koniunkcję Księżyca i Jowisza. Te dwa ciała niebieskie zbliżą się na cztery stopnie kątowe.

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem i nie tylko

W momencie koniunkcji Księżyc będzie w fazie około 10 dni od nowiu, z tarczą oświetloną w około 75 procentach. Koniunkcji doda widowiskowości fakt, że do zjawiska dojdzie w pobliżu jasnych gwiazd Kastor i Polluks z konstelacji Bliźniąt. Zjawisko będzie bez problemu widoczne gołym okiem.

Dodatkową atrakcją na niebie może być zgrupowanie trzech planet widocznych nisko nad horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Mowa o Wenus (najjaśniejszej z nich), Saturnie i Merkurym po zachodniej stronie nieba. Ich spotkanie będzie można obserwować na przełomie lutego i marca.

Księżyc
Księżyc
Źródło: caesarjulivs / Shutterstock

Interesujące ciała niebieskie

Najbliższa pełnia nastąpi 3 marca. W tym samym dniu dojdzie także do całkowitego zaćmienia Księżyca, ale nie będzie ono widoczne w Polsce.

Na Księżyc warto spojrzeć jednak nie tylko podczas koniunkcji czy pełni. Obserwując Srebrny Glob przez lornetkę lub teleskop, można zobaczyć kratery i góry na jego powierzchni. Struktury te są widoczne najlepiej w pobliżu linii pomiędzy jasną a ciemną częścią księżycowej tarczy. Linia ta nazywana jest terminatorem.

Jeśli chodzi o Jowisza, to patrząc na niego przez nawet niewielki teleskop, można ujrzeć jego tarczę, a na niej pasy chmur w atmosferze. Obok tarczy planety można też dostrzec cztery "gwiazdki". To jego największe księżyce - Io, Europa, Kallisto oraz Ganimedes - zwane galileuszowymi. Od gwiazd odróżnia je to, że są widoczne prawie w jednej linii. Co więcej, patrząc na galileuszowe księżyce Jowisza w różnych dniach, można zauważyć, że ich położenie względem tarczy Jowisza się zmienia. Czasami też któryś z księżyców chowa się za Jowiszem albo przechodzi na tle jego tarczy.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: caesarjulivs / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
KosmosKsiężycastronomia
Czytaj także:
Rocky odnalazł się po 43 dniach
Pies zgubił się i spędził ponad 40 dni w górach
Świat
Gołoledź, oblodzenie
Zagrożenie lodem powróci. Mapy
Prognoza
Stan alarmowy na rzece Mławka w Szreńsku
"Kto mieszka tutaj blisko, jest w emocjach"
Polska
Śnieg, roztopy
IMGW ostrzega. Tu wciąż może być groźnie
Prognoza
Zalana trasa S6
Woda blokuje drogę już od kilkudziesięciu godzin
Polska
Powodzie i osuwiska w Brazylii
Domy przysypane ogromną warstwą błota. Wiele ofiar
Świat
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Strefa opadów nad Polską. Zobacz mapy
Prognoza
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Szklanka na drogach i chodnikach. Tu będzie niebezpiecznie
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Od lekkiego mrozu do nawet 10 stopni. Miejscami poprószy
Prognoza
Oblodzenia, marznące opady, gołoledź, szklanka
Nocą pojawi się lodowica. Uważajmy
Prognoza
Możliwe roztopy
"Jedne pola skorzystają z zimowej kołderki, inne odczują skutki odwilżowej huśtawki"
Polska
Grecki region Ewros pod wodą
Powódź w Grecji. Na horyzoncie kolejne obfite opady
Świat
Tygrys z parku Tiger Kingdom Chiang Mai, gdzie w lutym zmarły 72 tygrysy
Padło ponad 70 tygrysów. Żyły w parku odwiedzanym przez turystów
Świat
Pogodnie, wiosna
Napłynie powietrze znad Afryki. Jak ciepło będzie?
Prognoza
Zalany dom w miejscowości Objezierze (woj. pomorskie)
"Dużo wody, wszystko jeszcze płynie"
Polska
Nowojorski Times Square pod śniegiem
Bałwan na Times Square, biało w Central Parku
Świat
Śnieżyce nękają część USA
Znany dziennik podjął bezprecedensową decyzję. Przez śnieżycę
Świat
Opady we wtorek
Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
Prognoza
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Katastrofa śmigłowca. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
Śnieżyce w USA
Spadło ponad 90 centymetrów śniegu, setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
Prognoza
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
Polska
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Polska
Deszcz, noc
Noc na plusie, ale z opadami
Prognoza
Kot z czworgiem uszu
Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
Prognoza
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
Polska
ventusky-rain-3h-20260224t0000-52n19e
Deszcz zamiast mrozu. Mapy pokazują, gdzie pada
Prognoza
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom