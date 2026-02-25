Zbliżenie Księżyca i gazowego olbrzyma. Kiedy będzie widoczne

Do koniunkcji Księżyca i Jowisza doszło w październiku 2022 roku Źródło: Kontakt 24

W czwartek i piątek na nocnym niebie będzie można zobaczyć koniunkcję Księżyca i Jowisza. Te dwa ciała niebieskie zbliżą się na cztery stopnie kątowe.

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem i nie tylko

W momencie koniunkcji Księżyc będzie w fazie około 10 dni od nowiu, z tarczą oświetloną w około 75 procentach. Koniunkcji doda widowiskowości fakt, że do zjawiska dojdzie w pobliżu jasnych gwiazd Kastor i Polluks z konstelacji Bliźniąt. Zjawisko będzie bez problemu widoczne gołym okiem.

Dodatkową atrakcją na niebie może być zgrupowanie trzech planet widocznych nisko nad horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Mowa o Wenus (najjaśniejszej z nich), Saturnie i Merkurym po zachodniej stronie nieba. Ich spotkanie będzie można obserwować na przełomie lutego i marca.

Księżyc Źródło: caesarjulivs / Shutterstock

Interesujące ciała niebieskie

Najbliższa pełnia nastąpi 3 marca. W tym samym dniu dojdzie także do całkowitego zaćmienia Księżyca, ale nie będzie ono widoczne w Polsce.

Na Księżyc warto spojrzeć jednak nie tylko podczas koniunkcji czy pełni. Obserwując Srebrny Glob przez lornetkę lub teleskop, można zobaczyć kratery i góry na jego powierzchni. Struktury te są widoczne najlepiej w pobliżu linii pomiędzy jasną a ciemną częścią księżycowej tarczy. Linia ta nazywana jest terminatorem.

Jeśli chodzi o Jowisza, to patrząc na niego przez nawet niewielki teleskop, można ujrzeć jego tarczę, a na niej pasy chmur w atmosferze. Obok tarczy planety można też dostrzec cztery "gwiazdki". To jego największe księżyce - Io, Europa, Kallisto oraz Ganimedes - zwane galileuszowymi. Od gwiazd odróżnia je to, że są widoczne prawie w jednej linii. Co więcej, patrząc na galileuszowe księżyce Jowisza w różnych dniach, można zauważyć, że ich położenie względem tarczy Jowisza się zmienia. Czasami też któryś z księżyców chowa się za Jowiszem albo przechodzi na tle jego tarczy.

Opracował Krzysztof Posytek