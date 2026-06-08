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Koniunkcja Jowisza i Wenus. Planety w "najciaśniejszym uścisku"

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Koniunkcja Jowisza i Wenus na tle nocnego nieba
Koniunkcja Księżyca i Wenus
Źródło wideo: Kontakt 24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Warto dziś i jutro wieczorem spojrzeć w niebo, bo czeka nas wyjątkowe zjawisko - koniunkcja dwóch planet. "Przeoczyć się tego absolutnie nie da" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach". Sprawdź, kiedy je wypatrywać.

We wtorek czeka nas jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń astronomicznych tej wiosny. Mowa o koniunkcji, czyli zbliżeniu się dwóch planet - Jowisza i Wenus.

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Koniunkcja dwóch planet

"Najpiękniejsza koniunkcja 2026 roku. Przed nami zbliżenie dwóch najjaśniejszych planet - Jowisza i Wenus - na wieczornym niebie" - napisał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor profilu "Z głową w gwiazdach". Dodał, że ze względu na warunki pogodowe, lepiej będzie podziwiać to zjawisko w poniedziałek wieczorem.

Napisał też, że Wenus i Jowisz zbliżą się do siebie na zaledwie 1 stopień 36 minut. "To ich najciaśniejszy uścisk w całym trwającym kilkanaście dni tańcu w blasku zmierzchu" - napisał popularyzator astronomii.

Kiedy wypatrywać koniunkcji?

Jak tłumaczył Karol Wójcicki, planety widać będzie nisko nad zachodnim horyzontem, krótko po zachodzie Słońca. Najlepiej wypatrywać ich około godziny 21.45. "Serio, przeoczyć się tego absolutnie nie da" - dodał. Napisał też, że koniunkcja w poniedziałek wieczorem będzie praktycznie nie do odróżnienia od tej wtorkowej.

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Redagowała ast

Źródło: Z głową w gwiazdach
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Tagi:
astronomiaKosmos
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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