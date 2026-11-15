Ciekawostki Efektowna koniunkcja Jowisza i Marsa. Na następną taką poczekamy do 2029 roku Martyna Płecha |

Koniunkcja Księżyca i Marsa, Sądzia (Wielkopolskie) Źródło wideo: Ando80/ Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt 24/ Włodek

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Koniunkcja ma miejsce wtedy, gdy dwie planety obserwowane z Ziemi znajdują się na niebie pozornie bardzo blisko siebie. Jej widowiskowość zależy między innymi od odległości kątowej obiektów - im jest ona mniejsza, tym bardziej niezwykłe wrażenie spotkanie dwóch planet robi na obserwatorze. Już tej nocy dojdzie do efektownej koniunkcji Jowisza i Marsa.

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"Koniunkcja - czyli pozorne zbliżenie dwóch ciał na niebie - to czysta gra perspektywy. Mars jest teraz jakieś 196 mln km od nas, a Jowisz aż 788 mln km. Patrzymy po prostu prawie w tym samym kierunku, więc oba punkty lądują obok siebie na niebie, mniej więcej tak jak latarnia na końcu ulicy i lampka na balkonie sąsiada, które na zdjęciu wyglądają, jakby wisiały razem" - napisał Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Rozwiń Koniunkcja Jowisza i Marsa Źródło: "Z głową w gwiazdach"

Koniunkcja Jowisza i Marsa - kiedy spojrzeć w niebo

Jak przekazał Wójcicki, choć obie planety wzejdą w niedzielę około godziny 22.30, to najokazalej koniunkcja będzie wyglądała w poniedziałek tuż przed świtem. Jowisz będzie "bardzo jasnym punktem", a Mars - "jego wyraźnie słabszym, pomarańczowym towarzyszem".

Jowisz i Mars zbliżą się na niebie na odległość około 1,2 stopnia, czyli nieco ponad dwóch średnic tarczy Księżyca. Jak podał Wójcicki, następne tak efektowne spotkanie tych planet wydarzy się dopiero latem 2029 roku. Poprzednie miało miejsce w sierpniu 2024 roku.

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